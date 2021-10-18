晒背补钙，效果更好？是真的吗

网上有一种说法：“孩子多晒太阳，尤其是后背，补钙效果好！”那么，这种说法有没有科学依据呢？

晒后背真的能有效补钙吗？

儿科专家指出，晒太阳的确可以补钙，但正确的说法应该是，晒太阳可以让身体生成更多的维生素D，而维生素D可以促进身体对钙的吸收。

人在晒太阳时，皮肤接受紫外线照射会生成维生素D，但这种维生素D还不具有活性，需要经过肝脏和肾脏的代谢，方能变成具有活性的维生素D，促进肠道、骨骼、肾脏吸收钙。换句话说，孩子吃的钙能不能被身体吸收利用，一定要具有活性维生素D的参与。

如何让孩子晒太阳？

让孩子晒太阳，一定要采用正确方法：

1.什么时间晒？

让孩子晒太阳，一定要做好防护工作。阳光中紫外线可以让皮肤生成维生素D，但如果紫外线过于强烈就有可能引发皮肤病变，引起皮炎或热射病。

因此，对于孩子而言，晒太阳最好选在上午10点前和下午4点后。这两个时间段阳光较温和，紫外线也不是很强，非常适合孩子。

2.晒多长时间？

孩子晒太阳，每天晒一小时为宜。这一个小时可以分成两个时间段，上下午各晒一次，每次20-30分钟即可。

3.哂哪些部位？

不少老人推荐晒后背，但事实上，只要把孩子的手脚露出来就行了。提醒大家注意的是，脸对孩子非常重要，一定要做好防护，特别是眼睛。如果阳光过强，要注意遮挡。

另外，有的家长喜欢让孩子隔着玻璃晒太阳。实际上，玻璃会隔绝90%以上的紫外线，无法生成充足的维生素D，补钙效果会很差。

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