五个方法，让宝贝爱上喝水

入秋后天气干燥，妈妈要及时给孩子喝水以补充体内流失的水分。但有的孩子不是很喜欢喝水，让妈妈头疼。其实，想要宝宝爱上喝水，方法很简单：

五个方法让宝宝爱上喝水

1.及时提醒

宝宝可能会忘记喝水，这时家长要及时提醒。比如：宝宝玩耍出汗时，妈妈可以递上一杯水给他喝；宝宝早上起来或是洗完澡后，也要给宝宝喝水。久而久之，宝宝自然就养成了喝水习惯。

2.利用周围工具

宝宝对新奇事物十分好奇，经常会使用自己喜欢的物品。建议大家买一个孩子喜欢的水杯，这能可以很好的提升孩子的喝水兴趣。

3.树立好的榜样

孩子模仿能力强，看到父母喝水，他也会跟着学。长此以往，有助于帮助孩子养成爱喝水习惯。不要当着孩子面前喝饮料，家里也不要存放饮料。

4.“跟风效应”

看到其他孩子干什么，自家孩子也会跟在后面学。妈妈可以准备一瓶水，看到其他孩子在喝水，赶紧将水递上，一般来说孩子都不会拒绝喝水。

4.不要焦虑

强迫孩子喝水只会让其产生抗拒心理，变得更不爱喝水。事实上，孩子可以从日常饮食中获取水分，大家耐心观察宝宝情况，保证营养均衡即可。

果汁不能代替水作用

宝宝不爱喝水，有的妈妈就会给他喝果汁。但实际上，1岁以下孩子不能喝果汁喝。果汁的营养价值完全不能与水果相提并论，而且，喝果汁会让孩子偏爱甜食，引发肥胖和蛀牙，对健康不利。家长还是不要给宝宝喝果汁好。

对于1-3岁的宝宝来说，每天果汁摄入量不能超过半杯，4-6岁的宝宝则不能超过四分之三杯，7-18岁的孩子每天摄入量不能超过1杯。

给孩子喝白开水最合适

给孩子喝水，最好选择白开水。矿泉水所含矿物质较高，孩子消化系统还处在发育阶段，喝了会增加肠胃负担。而纯净水经过过滤，去除水中杂质与细菌，很适合孩子饮用。

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