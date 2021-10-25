BB哭闹时有这些表现是脑瘫？爸妈不要杞人忧天！

宝宝的出生让全家人非常高兴，都希望他能健健康康、平平安安长大。如果宝宝身体或发育上出现异常，父母和其他家人都会感到非常焦虑。有的妈妈抱宝宝时发现，宝宝总是把头向后仰，身体一直很僵硬，就认为宝宝是脑瘫的征兆，内心十分痛苦。

那么，宝宝打挺、头往后仰是不是脑瘫呢？今天小编给大家科普相关知识，赶紧看过来吧~

宝宝哭闹时喜欢打挺后仰，究竟是什么原因？

宝宝哭闹时有这种表现，通常有以下两个原因：

1.颈后部发育比颈前肌要早一些

正常情况下，宝宝颈后部的肌肉发育要早于前肌，从而让他在趴着时能抬起头。当宝宝被家长抱起来时，头部就会不自觉的往后仰。

需要提醒大家的是，宝宝三个月左右时学会把头竖起来后，就不会再出现头往后仰的表现了。有的宝宝发育较慢，学会竖头的时间较晚，但最迟不会超过5个月。

请注意，当宝宝打挺后仰很严重时，妈妈最好将他放在柔软的床上，以免其挣脱怀抱发生坠落，酿成意外。

事实上，宝宝头往后仰有可能是头部肌肉控制力量较弱，无法准确控制头部导致的。宝宝的主动运动发展，就是从抬头和竖头开始的。一般而言，宝宝四个月大时已经可以竖头，父母可以将他竖着抱起来。

宝宝的身体情况不同，发育情况也有快有慢。如果宝宝发育的较慢，家长要帮助他进行抬头和竖头的练习。

2.宝宝在发泄情绪

宝宝通常是在哭闹时出现打挺后仰的行为，此时他内心充满负面情绪需要及时发泄出去。他做出这样的行为，其实是在跟爸爸妈妈说：“我很难过，快来安慰我！”

宝宝身体僵硬、打挺、后仰，和脑瘫真的有关系吗？

爸爸妈妈不要看到有宝宝身体僵硬、打挺、后仰表现，就认为他是“脑瘫”，这样只会让自己烦心。事实上，脑瘫除了会有这些表现，还会有其他一些症状。

脑瘫也被称为“脑性瘫痪”，是一种神经学疾病，相关统计表明，患脑瘫的男童要比患南坛的女童要多。

很多人认为，脑瘫儿童智力落后。但事实上，脑瘫对孩子智力发展并不会带来很大影响，更严重的影响体现在语言能力发育和运动发育这两方面。宝宝患上脑瘫后，会直接导致语言和运动能力发育迟缓。

正常情况下，宝宝出生后遵循“三抬四翻六会坐，七滚八爬周岁走”的发育规律。而患有脑瘫的宝宝，大运动技能和手部精细动作的发育会明显落后于同龄的其他正常宝宝，并有可能出现一定程度上的智力发育迟缓。

因此，父母如果发现自家宝宝发育迟缓，四肢肌张力异常，并且出生时有难产、缺氧、窒息等表现，应及早带他去医院做相关检查，排除脑瘫。

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