生过娃和没生过的，区别可大着哩~

你知道吗？生孩子其实会给女性的身体带来很大的变化，生过的与没生过的，差别其实很大，接下来我们就来一一剖析：

1.腰

怀孕后，女性需要摄入大量营养满足胎儿的发育所需，腰部会出现很多赘肉。另外，女性生过孩子，肚子上往往会有妊娠纹；如果选择剖腹产，腹部还会留下刀疤。

而没有生过孩子的女性，小腹平坦，皮肤紧致光滑，身材更好一些。

2.臀

分娩时为了顺利把孩子生出来，骨盆会被尽可能打开，这就导致产后屁股变大，这是很多顺产妈妈的一个特点。

而没有生育过的女性，这点的外观上有非常明显的区别。

3.胸

有过生育经历的女性，受到孕期或哺乳期体内激素的变化影响，乳房会“二次发育”。但喂奶后，很容易有下垂的问题。

4.私生活

不少夫妻都发现生娃后，夫妻之间的性生活变得不再和以前那样和谐。出现这种情况，主要原因是女性分娩时产道被胎儿撑开，尽管产后经过恢复，但总归不如孕前那般紧致。

另外，女性通过自然分娩生娃，有可能需要接受侧切手术，留下瘢痕，夫妻同房时自然感觉不佳。

5.性格

当妈后，不少女性因为需要照顾孩子，脾气变得暴躁，很容易产生焦虑。

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