家长界内卷天花板——宁可冒着终身残疾的风险，也要孩子长高2厘米

“内卷”，一个不算新的网络流行词，相信大家都不陌生。

为了让孩子在内卷中取得优势，家长们可谓是无所不用其极，拉着孩子一起投入了无休止的内卷之中。

内卷卷一切，从学习到容貌到兴趣爱好，只有想不到，没有卷不到。

7岁女儿，16个兴趣班

北京卫视曾拍过一则纪录片《起跑线》，其中有这样一个家庭。

女孩7岁，家住在北京三环内，有房有车，爸爸工作稳定高薪，妈妈为了照顾她选择做家庭主妇，为她安排了十几个兴趣班。

事实上，虽然不算锦衣玉食，但她的出生条件已经十分优越，优渥的家境也足以支付她的培养费用。

从女孩2岁开始，妈妈就踏上了报班之路。

对此，妈妈表示，“我告诉你这不多，我有朋友的孩子从周一上到周日呢。”

家里的板子上详细列出了一天的行程，时间安排满满当当，密不透风。

这对母女的周末是这样过的——

8点起床，9点到10点，尤克里里弹奏课。

11点到12点，声乐课。

12点到13点，在催促声中匆匆扒几口饭。

13点到15点，舞蹈课。

15点到17点，西班牙语课。

结束后，又在忙碌中赶车。

这一天中，听到最多的词就是“快点”。

其实，女孩爸爸并不是很赞同这样的教育方式，他认为让女儿开开心心就行，不需要这么累。

但显然，妈妈并不这么认为。

一周十几个兴趣班，成年人都难以承受，更何况一个7岁的孩子呢？女孩自己也有不喜欢的课程，但是不敢告诉妈妈。

妈妈的道理总是很多，这些年来花在兴趣班上的钱已经有二十多万，而这个数字，还在继续上涨。

长高2cm，逼出骨垢炎

在“颜值即正义”的当下，很多家长在容貌焦虑的压迫下，已经开始将孩子扔入容貌内卷的漩涡。

这则新闻应该很多人都有看过，

媛媛今年13岁，上初一。由于不爱运动，又爱吃零食，接近60kg的她比同龄人要稍胖一些。

这可愁坏了媛媛妈妈，她为女儿制定了详细的变苗条长高计划，让女儿每天跳绳3000个。

一开始媛媛还咬牙坚持，后来实在坚持不了，跟妈妈说自己膝盖疼。

妈妈一口咬定是女儿想偷懒，直到去医院就诊之前，母女二人都还在争吵：

“为什么你就是不相信我呢？我的膝盖真的痛，连走路都隐隐作痛。”

医生诊断后确定，媛媛是胫骨结节骨骺炎。这种病，严重的话需要止痛药、理疗甚至手术治疗，不容轻视。

这件事上热搜后，很多网友也表示，被妈妈逆天改命的计划吓懵了。

“身高难道不是受遗传影响的吗？”

“肉蛋奶营养跟上了吗？”

“为了健康就算了，为了变美，就离谱。”

有身高焦虑的家长不在少数，市面上还曾流行过“增高剂”。然而这种昂贵的“增高针”，大多数并不适合还在生长发育期的少年儿童注射。

它的本质还是生长激素，注射后会出现甲状腺功能暂时性减低，以及疲劳、乏力、虚胖等副作用，甚至出现糖尿病，股骨头滑脱、脊柱侧弯等并发症。

即便如此，依然阻挡不了家长们“望子长高”的心愿。

长高腺样体近视，关关难过

光长高还不够，家长们还得操心腿型好不好看。

甚至于3个月的宝宝，家长已经开始发帖问怎么纠正腿型。

科学知识告诉我们，1岁以内，婴儿的腿部会呈椭O型腿，3-6岁会呈X型腿，7岁左右才会确定和变直，这都是正常的发育阶段。

如果两腿之间的距离不超过6厘米，并且没有严重长短腿、变形的情况，是无需矫正的。

显然科学也说服不了焦虑的家长们。

且不说孩子受罪，这种绑法，力度大了的话还会造成发育性髋关节脱位，髋臼变浅、股骨头变形，严重情况下甚至需要手术治疗。

不仅是身材焦虑，腺样体和近视，最近也卷了起来。

腺样体是指什么呢？它又称为腺样体面容，是指一种牙列不齐，上牙突出，缺乏表情的“痴呆”面容。一旦形成，难以恢复。

那怎么才能让孩子避免陷入这样的困境呢？口贴。

不知道家长有没有带孩子去做过腺样体检查，如果贸然贴住的话，是有可能造成缺氧甚至窒息的后果的。

不光操心自家的孩子，还爱操心别人家的。只要睡觉张个嘴，就提醒是不是腺样体有问题。

家长为何要主动将孩子投入内卷呢？说到底，还是焦虑。

在网上看到一位医生分享了这么个故事。

他那天遇到一位家长带着自己的孩子，来配角膜塑型片。

每个人的眼睛敏感度都不同，这个孩子就属于比较敏感的类型，折腾了一个小时，才总算在验光师的帮助下戴了进去。

但他还是觉得不舒服，于是小声嘟囔了几句。就是这几句嘟囔激怒了家长，大声斥责孩子：“你就不能忍忍，你们班第一名的**都带了，也没你这么矫情！”

原来，家长去接孩子的时候，惊觉班上考第一的孩子竟然没戴眼镜。成绩比不过，竟然连颜值也比不过吗？

这位家长怒从心上起，暗暗决定一定要在颜值上追回来。

谁料孩子自己竟然不配合，这才让家长如此大动肝火。

心病根源是自己

事实上，我们并非不能理解家长们的焦虑和内卷。

毕竟自己能力有限，甚至可能遭遇过容貌歧视、学历歧视等，不能护孩子一世周全，于是只好希望他们变得更强更完美，不要遭受自己曾经遇到过的那些糟心问题。

自己既然没有完美的基因可以送赠孩子遗传，也没有强大的羽翼替孩子遮风挡雨，那么只好在后天努力努力再努力，来让孩子更符合完美的定义，不要输在起跑线。

然而一百个人心中，有一百种完美的定义。

老一辈曾经执著且自豪的“扁头”，如今被年轻人吐槽“难看”。

我们无法去迎合所有人的审美，我们能做的只有让孩子成为他自己。

更何况，生活丰富多彩，人生不止一个赛道。

每个人所擅长的领域各不相同，教育的目的正是让孩子去发现自己的特长，发挥自己的长处。

没有某一项标准能够衡量所有人，是否有团队意识，是否有自控力，是否能够学会反思，这些能力和分数、身高、相貌一样，都有可能影响到孩子的人生之路。

与其盯着孩子的弱点，不断放大焦虑，不如去培养孩子的优点，起码让孩子拥有内心的充盈，思想的丰富和健康的体魄。

只有这样，他们才会有能力去选择自己生活的道路。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)