带娃出游，行李怎么准备？分年龄细说

又到国庆黄金周，很多家长都带宝宝外出游玩。想要让宝宝玩得开心，大人玩得不累，做好准备是关键。实际上，宝宝的年龄不同，行李准备上有很大差异：

3岁以下宝宝

1.合适的出行方式

采用何种出行方式，除了要把安全放在首要位置外，还要考虑宝宝能不能适应。通常而言，6个月以下的宝宝肺部功能还没有发育完全，不要连续搭乘航班远距离出行。年满1岁的宝宝完全可以适应乘飞机出行，无需过于担心。如果是短途旅游，选择乘火车出行或自驾游都可以。

2.旅游特点

3岁以下的宝宝好奇心很强，相关研究发现，这个年龄段的宝宝正处于视力和听力发展的黄金时期，对外界感知非常强烈，他每时每刻都在“学习”。

带学龄前宝宝出游，目的是让他展现天性，在旅行过程中愉快地学习，亲身体验世界的美好，激发求知欲和好奇心。所以，亲近动植物和山水的自然之旅，是带学龄前宝宝出游的最佳选择。

带宝宝观赏有趣的景色和声音，可以提高他对认知事物的能力。

3.旅游装备

（1）衣物

出门旅游前，一定要了解途中和目的地的天气情况，给宝宝带上合适的衣物。为了防止宝宝在旅游过程中受凉生病，应带上一些保暖衣物以备不时之需。

（2）密实袋

小宝宝容易吐奶，并且需要纸尿裤，妈妈最好带上一些密实袋以防万一。如果宝宝旅游途中发生呕吐或尿裤子，使用密实袋不仅可以避免污物外溢，还能隔绝脏衣服发出的异味。

（3）餐具

宝宝吃饭喝水需要用到小碗、小勺子、奶瓶等物，妈妈一定要随身携带。旅游途中不能保证餐具的安全卫生，使用自带餐具是最好的选择。除了餐具外，宝宝的辅食、奶粉也要放在行李里。另外，小编建议大家带上一些营养品和营养饮料，方便在旅途中给宝宝补充各种营养。

4.健康应急用品

出门旅游，宝宝常常会感到肠胃不舒服。刚接触辅食的宝宝很容易因食物改变引发腹痛、腹泻等不适症状，所以家长一定要准备一些儿童肠胃药。

国庆长假期间，蚊子还没有完全消失。宝宝遭到蚊虫叮咬后会哭闹不止，准备一些驱蚊产品很有必要。另外，急救包太大，不必全部带上，准备一些独立包装的酒精棉片和创口贴即可。

每个地方的水质有所差异，宝宝有可能会出现水土不服，建议大家把瓶装水烧开，兑成温水后给宝宝喝。

3-6岁宝宝

1.合适的出行方式

宝宝对世界充满好奇心，所以坐火车或乘汽车是最佳的的出行方式。旅途中美丽有趣的自然和人文风光，都可以让宝宝停下来游玩学习。走到哪里玩到哪里，不但可以让亲子游的行程更灵活，还能及时让宝宝休息放松，减轻旅途带来的疲惫和不适感。

家长可以带宝宝尝试中途旅行，难度不要过大，选择互动性较强的成熟旅游景点比较合适，比如野生动物园、历史建筑、植被较多的植物园等。

2.旅游特点

3-6岁宝宝有很强的好奇心，感知力、记忆力、表达能力、智力发展速度惊人，对新鲜事物表现出浓厚兴趣，对事物的接受能力也很强。另外，他们的耐力和体能也有很大增长，爸爸妈妈可以带他进行远距离户外亲子游。

父母要经常带这个年龄段的宝宝外出亲子游，应突出参与性，并且注意旅行的新奇性和体验性，比如迪斯尼、环球影城等主题公园就比较合适。

3.旅游装备

（1）防丢神器

3岁以上宝宝活泼好动，喜欢到处乱跑，父母稍不留神就会走失，所以出门旅游一定要携带防丢神器。建议各位家长准备一张卡片，上面写上孩子的姓名和父母的联系电话，然后放在宝宝的衣兜里。

家长还可以看让孩子记住下榻宾馆的名称和位置，以便向警察叔叔说明。如果家里条件允许，可以给宝宝佩戴电子防丢器，只要宝宝和大人的距离过大就会自动发出警报，降低孩子走失风险。

（2）零食和玩具

出门旅游前，家长要把宝宝的各种用品准备齐全，带上太阳帽、太阳镜、宽松的衣服、外套风衣、雨伞等。另外，还要准备一两件宝宝爱玩的玩具、爱吃的零食和饮料等。

另外，3-6岁宝宝有很强的求知欲，可以带上一两本书给他阅读，打发旅途中的无聊时光。

4.健康应急用品

带娃长途旅游，不管是乘火车、飞机还是坐轮船，宝宝都有可能“晕车”，这在医学上被称为“晕动症”。

宝宝有“晕动症”，爸妈在出发前要给他吃晕车药。另外，出发前不要让宝宝吃的太饱，但也不要让他饿肚子。另外，如果宝宝乘车时发生哭闹，不要用巧克力等甜食安抚他。

宝宝晕车时，可以用风油精或白花油涂抹在人中穴或太阳穴，以免引发呕吐。如果宝宝乘车时感到恶心想吐，可以吃一些饼干来减轻肠胃的过度蠕动

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