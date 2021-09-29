孟晚舟回国，姚安娜却被骂惨了，她到底错在哪里？

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9月25日，一条让人热泪盈眶的消息登上热搜：孟晚舟即将回到祖国。

“轻舟虽晚，终回家国。”

全网振奋，所有人翘首以待。

戴在她脚上1000多天的镣铐被解除，留下的淤青昭示着过去3年她所受过的苦难。

在归来途中，孟晚舟在朋友圈发布长文：月是故乡明，心安是归途。

她说，没有强大的祖国，就没有我今天的自由。

她说：

过去的1028天，左右踟躇，千头万绪难抉择；

过去的1028天，日夜徘徊，纵有万语难言说；

过去的1028天，山重水复，不知归途在何处。

她说，回家的路，虽曲折起伏，却是世间最暖的归途。

孟晚舟的归程，成了全国网友共同关注的焦点，单单是央视新闻在抖音上的直播，就有5000万网友在线守候。

评论区里，类似“四川人民发来贺电”“北京人民发来贺电”“欢迎回家”的留言不断刷屏。

25日晚，孟晚舟乘坐的中国政府包机抵达深圳宝安国际机场。

飞机降落前，机场塔台工作人员有一段温暖喊话：

“这里是中国深圳宝安机场，祖国永远是你最强大的依靠，孟晚舟女士欢迎归来！”

虽然已是深夜，但是机场并不冷清。无数自发前来的群众，都在等着接机。

重归故土的孟晚舟情绪激动，哽咽道：祖国，我回来了！

她在机场做了简短演讲，最后的一句话铿锵有力：

有五星红旗的地方，就有信念的灯塔；

如果信念有颜色，那一定是中国红！

在焦急等待孟晚舟回国的人里，也有她的家人，她的父亲她的弟弟她的妹妹。

当孟晚舟乘坐中国政府的包机踏上归途时，姚安娜在微博发文庆祝，并表示：姐姐永远是我的榜样，是全家的骄傲。

然而与孟晚舟收到全国人民的祝福和称赞不同，姚安娜却遭到一波来自网友的群嘲。

有人嘲讽她70字的文案就有3个错别字。

有人劝她别再混娱乐圈了，好好学学她姐姐。

可以说，大众对孟晚舟和姚安娜姐妹俩的态度，相差甚大。

这也是因为她们自出现在公众面前后，人生境遇完全不一样。

一个脚带镣铐，被软禁在异国他乡，无畏又悲壮；

一个娇养在家，在父亲护航下风光出道，光鲜又亮丽。

同为任正非的女儿，自然会被拿来比较。

姚安娜差孟晚舟远矣！这几乎是所有人的看法。

然而我们忽略了一点，孟晚舟与姚安娜相差了26岁，她们是两个完全不同时代的人。

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孟晚舟是从艰苦的岁月里成长起来的，而姚安娜却是含着金钥匙出生，锦衣玉食，被娇养着长大。

1998年，姚安娜在云南昆明出生，54岁的任正非老来得女。

此时，华为已是年销售额89亿的电信巨头，财力雄厚的任正非为女儿提供了各种最好的资源。

5岁学习钢琴、书画、音乐等；

9岁进入上海国际学校，学习芭蕾舞；

她表演过《天鹅湖》、《拉巴亚迪尔》、《睡美人》以及《主题与变奏曲》，还参加过华盛顿芭蕾舞学校、乔弗里芭蕾舞团、美国芭蕾剧院和奥兰多芭蕾舞团的夏季集训班。

17岁被哈佛本科录取，学习计算机与统计学，在校期间曾在微软AI团队实习，做过哈佛中国论坛市场部、财政部负责人。

20岁受邀参加在巴黎香格里拉举办的世界名媛舞会，与比利时王子翩翩起舞。

晚会后，姚安娜接受了《巴黎竞赛画报》的采访，被称为“中国电信皇帝的女儿”。

为了支持女儿，任正非还罕见地接受了《巴黎竞赛画报》的采访，并且拍摄了一套全家福。

然而就在一个星期后，孟晚舟在加拿大转机时被捕。

姐妹俩迥然不同的人生境遇，把姚安娜推上了风口浪尖。她大概从未想过，强悍的背景，顺利的人生，也会成为她的弱势。

更加令人诟病的是，今年1月14日，姚安娜高调宣布出道。几乎是在一夜之间，签约公司、拍摄《时尚芭莎》大片、获得商业代言、推出音乐作品，乃至其粉丝后援会、工作室、超话等也一应俱全。

这阵势不可谓不强大。

而同一天，一道登上热搜的还有她的姐姐孟晚舟收到死亡威胁的消息。

一边是妹妹华丽出道，一边是姐姐受到威胁。

于是，姚安娜又被骂惨了。

就连发一个跳舞动图，评论里也大半是嘲讽的声音。

这就是波谲云诡的娱乐圈，身处其中，有几个人能够逃过舆论的翻覆？

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来自外界的否定让姚安娜很是委屈，她曾问：为什么大家喜欢姐姐不喜欢我？

后来她想明白了，每个人都会得到肯定，也会面临质疑。她能做的，只是做好自己。

她出道时的宣言就是：成为自己。

在纪录片中，她对“公主”二字提出质疑，看得出来她是想把自己跟家族掰扯开来。

后面品牌总监跟她解释，关键在于“破格”二字，她才默许了这个定位。

因为“破格”是她一直想做的事：打破常规，撕掉标签，真正地做自己。

然而，她没想过，这种刻意的剥离，又何尝不是对自己的否定和不自信。

每个人的出身和附带的标签，都是生命中的一部分。刻意的剥离，反而会离真实的自我越来越远。

姚安娜就是任正非的女儿，就是超级富二代，她挣不脱也没有必要挣脱这样的光环。

就让它们成为追梦的翅膀，难道不好吗？

就像孟晚舟，在已有的资源基础上，不断提升自己的能力，这样的她才值得社会赞誉。

其次，欲戴王冠必承其重，娱乐圈更是如此。无论哪个行业，大家都是喜欢用实力说话的人。

孟晚舟所获得的的一切，是她一点一点打拼下来的。

不过姚安娜还年轻，毕竟只是个23岁的小姑娘，初出茅庐，要求她一下子变得优秀未免太苛刻。23岁的孟晚舟也只是一个隐姓埋名的普通打工人，还会因为工作中的失误被任正非责骂。

当姚安娜找准自己的路，多多努力，假以时日，未必不能获得一番成就。

无需与姐姐比较，也无需去争取大众的喜欢。

你若盛开，蝴蝶自来。活出自己的精彩，自然就能收获诸多喜欢。

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