杨振宁先生和翁帆结婚的第17年：这对饱受争议的夫妻还好吗？

9月22日，著名物理学家杨振宁先生迎来百岁生日，清华大学专门举办了杨振宁先生学术思想研讨会，商务印书馆特地出版了《晨曦集》增订版，作为杨先生的生日贺礼。

在《晨曦集》增订版中，还包括翁帆亲自写的一篇短文以及一篇后记。

她写道：“今年，杨先生99岁了，我们不能再像从前一样开车到处走，写这篇后记，是记录我们一起走过的日子。”

17年前，杨振宁82岁，翁帆28岁，相差了整整54岁的“老少恋”，一度引得舆论哗然。

各种颇具争议的声音将他们置于旋涡中，有人说他“贪图美色”，有人说她“另有所图”，也有人给他们扣上“有伤风化”“违背伦理”的帽子……

就像翁帆所说的：“我们自己没有什么压力，倒是外面的声音很大。”

然而，就是这段从不被人看好的婚姻，一晃间已走过了17个春秋。

这17年间，多少年轻人的婚姻支离破碎，走向分道扬镳的结局。而翁帆还站在杨振宁身边，两人相扶相持，形影不离。

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杨振宁一生，拥有过两段婚姻。

1944年，22岁的杨振宁研究生毕业，并考取了公费留学。

在等待出国手续期间，为了减轻家里的经济压力，杨振宁在西南联大附中当了一段时间的代课老师。

也是在这段时间里，他结识了17岁的将门千金杜致礼。

不过彼时的他们，还是简单的师生关系，来不及生出情愫，就各奔东西。

1945年，杨振宁赴美留学，直到1949年再次偶遇杜致礼。

“我并不知道杜致礼到了美国，我是无意中走进了那家饭店。我早到或者迟到，都将错过与杜致礼相见的机会。我们见不上面，也就谈不上一辈子的婚姻。可命运之神安排我们在那一天那个地点相聚，这不能说不是一个奇迹。”

他乡遇故知，简直是人生一大幸事。这次偶遇，让两个人的感情迅速升温。

很快，两个人情投意合，一同走进了婚姻殿堂。

自此之后，两人一起携手走过53年岁月。

杜致礼是个多才多艺的女子，既有传统女性的贤良，又有现代女性的果敢。婚后的她打理家庭，生儿育女，支持丈夫的事业和研究，给了杨振宁很大的帮助。

杨振宁也不负所望，成功斩获诺贝尔奖。

那一年的那一天，杜致礼随他一起去瑞典领奖，身穿无袖旗袍的她跟瑞典国王侃侃而谈，风姿卓然，真正展现了一个大国名媛的风范。

1995年，汕头大学举办首届华人物理学大会，杨振宁和杜致礼受邀参加。

一个正读大一的19岁女孩接待了他们夫妇，这个女孩就是翁帆。大会期间，翁帆的温婉聪慧给杨振宁夫妇留下了深刻的印象，三个人还一道合影。

那时的他们，谁都没想到，后面还有更深的缘分。

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其实就算没有遇上杨振宁，翁帆的人生也会过得风生水起。

她出生于广东潮州，家境在小康之上，长相甜美可人，一直以来被家人呵护着长大。

1994年，翁帆凭借着优异的成绩考入汕头大学外语系，还屡屡被评为优秀学生代表，这不就是典型的别人家的孩子吗？

她如果自身不够优秀，也不会有机会认识杨振宁夫妇了。

毕业后的翁帆也曾有过一段短暂的婚姻，对方是香港人，一名普普通通的公司职员。

不过因为感情不和，这段婚姻仅持续了两年就宣告结束。

婚姻的破碎让翁帆重新思考起今后的人生，她选择了重回校园。2002年，翁帆被广东外语外贸大学翻译系录取，成了硕士班的一名学生。

就在次年，陪伴杨振宁50多年的杜致礼因病去世，妻子的过世给杨振宁带来了沉重的打击。

他过了一段极为孤单的日子，一个人吃饭一个人睡觉，一个人翻看旧相册，再也看不到妻子的身影，世界一下子变得空落落了……

这个在物理界功勋卓著的人，差点儿在孤独面前败下阵来。

而这时，翁帆偶然间寄过来的一封书信，让他沉寂的心间泛起了涟漪。

经年以后，再次重逢，两个人一个离异不久，一个痛失挚爱，然而正是因为有这样的相似经历，两个人才能拾起话题，彼此慰藉。

有人说，翁帆和杜致礼年轻时候长得有几分相似，难怪杨振宁会被她吸引？

这话是真是假，大概杨振宁本人也无法说清吧！感情本就看不清摸不透，谁能说清如何心动的呢？

在多番相处中，杨振宁和翁帆两个人越走越近。

2004年10月，杨振宁通过电话，向翁帆求婚。

翁帆虽然小小吐槽了一下这样的求婚方式，但还是一口答应了。

2004年12月24日，杨振宁和翁帆前往民政局登记结婚。

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这段婚姻，在杨振宁和翁帆看来，是经过深思熟虑的，毕竟他们也不是年少轻狂的小伙子小姑娘了。

但是在外界看来，就不那么美好了。

为老不尊！色令智昏！

贪图名利！别有居心！

各种浪潮拍打着他们。

对于这段颇有争议的“爷孙婚”，杨振宁也没有遮遮掩掩，坦白地表达了对婚姻的需求。

“在太太去世后，19世纪英国著名数学家哈密顿过了相当漫长的孤独日子，甚至在书页上都有饮食的污渍，我不要过这样的日子。

呵呵，我这个人是很老实的。我有自知之明，一个老年人的孤独，我很怕的。

所以人家一问我，我就很老实的回答，如果我没遇到翁帆，还是会再婚的。”

在2004年11月，杨振宁给几位至交亲友发邮件，告知他订婚的消息，邮件中写道：

“我发现现在已是一个成熟女人的翁帆，依然保有9年前致礼和我特别欣赏的率真。

我最近写的一首关于她的诗，其中有下面的几句：没有心机而又体贴人意，勇敢好奇而又轻盈灵巧，生气勃勃而又可爱俏皮，是的，永恒的青春！

我也知道，虽然在岁数上已经年老，在精神上我还是保持年轻。我知道这也是为什么翁帆觉得我有吸引力的部分原因。”

杨澜在采访他们夫妇时也曾问过翁帆：如何确定自己是爱，而不是崇拜？

翁帆回道：“你要知道，当一个你崇拜的男人对你表达了喜欢或者爱的时候，你很容易就爱上他了。”

大概最好的解释就是，这份感情始于崇拜，却胜于崇拜。

一年……

两年……

三年……

几乎所有人都在等翁帆后悔。

但是翁帆从不觉得自己走错了。

“我只是选择了一条人迹稀少的路，这个选择让我的人生如此不同。”

对于这样的婚姻生活，翁帆觉得很好。

“就像是在象牙塔中的象牙塔。”

“我喜欢这种状态，他给了我一个很纯洁的世界。”

任是外界蜚短流长，杨振宁和翁帆依旧坦然无畏地过起了自己的日子。

翁帆本来跟很多年轻人一样，喜欢喝咖啡，经常熬夜，但是婚后为了配合杨振宁的起居习惯，她也养成了早睡早起的作息。

不出门的日子里，他们会在家里共进三餐，晚饭后一同出门散步。

又或者，她弹钢琴，他在一旁看书。

他本不相信什么延年益寿的方子，但是当翁帆精心煲好一碗汤端来时，他还是会一口气喝下去。

杨振宁虽然年纪大，但是也会宠着翁帆。

他给她写诗，给她讲故事，甚至会为了避免打扰她，躲到卫生间去看书。

杨振宁百岁生日之际，翁帆也用自己的文字描述了一个大家没怎么见过的杨振宁。

翁帆刚刚拿到驾照，在山顶上错踩油门，车子前冲，差点冲下悬崖，她吓得心惊肉跳，杨振宁却不当一回事，还嘲笑她胆小如鼠。

两人也常到香港海边玩，有一次翁帆划到一个小岛，没有手机信号，与杨振宁断了联络，急得他差点报警。

列夫·托尔斯泰说过一句话：“你不是我，怎知我走过的路，心中的苦与乐。”我想用在这里最为合适。

翁帆选了一条人迹稀少的路，其中的苦与乐，得与失，只有她自己清楚，无需旁人置喙。

17年了，她还陪着杨振宁一同看人间烟火，看潮起潮落。

我想在他们的世界里，定然有外人看不到的自在与美好。

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