上海地铁内一对母子的偷拍照曝光：你们没教养的样子，真丑！

前些日子，一段视频在网上传播开来。

在上海地铁9号线上，一位小男孩在扶手上练起了“爬杆”。

旁边人都以为家长会劝阻，毕竟这行为太危险了。

谁知男孩妈妈不但没制止，还开心地拍照，鼓励孩子爬得更高。

随后男孩又双手抓着横杠，身子悬空，开心地晃荡。

就连安安静静坐着的妹妹都有样学样，跟着哥哥一起攀爬玩耍，俨然把车厢当成了自家游乐场。

有人将这一幕拍下来，希望提醒一下大家：这事既不安全，也不文明。

网友也是纷纷指责：

“还不是家长教的好图片”

“这个是地铁呀，必须严惩家长，孩子不知道啥。家长不知道啥嘛？”

“这孩子迟早会给家长一个大惊喜的！”

父母的职责是养育，不仅要“养”，更要“育”。

而如今，越来越多的家长枉顾养育之责，对孩子的行为偏袒放纵。殊不知，他们正在纵容出越来越多的熊孩子。

1

比熊孩子更惹人厌的

是自私无理的熊家长

每个蛮横霸道的熊孩子身后，一定站着一个或多个自私无理的家长。

今年5月份，河南洛阳一电影院内，一个男孩多次跑到银幕前玩耍，还时不时地拍打银幕，整个过程持续了近半个小时。

期间家长没有前去制止，直到工作人员接到观众的投诉，这才去把男孩带回了观看区域。

此时工作人员发现，大银幕上已经出现了多处凹痕和褶皱。

影院向男孩家长索赔1.5万元，家长却说她没看好孩子，固然不对，但是影院没有一对一告知她银幕不能拍，没有尽到提醒的义务，也要承担一部分责任。

真是滑天下之大稽！难道以后观影前还得让影院搞个培训会，告知这个不能拍那个不能摸？

河北秦皇岛一景区内，妈妈带着女儿去欣赏孔雀。

女儿看着漂亮的孔雀，吵着要拔羽毛。

这位妈妈为了哄孩子开心，竟无视园区规定，靠近孔雀，硬生生拔下了一根长长的羽毛。

这样的家长，不仅没有教导孩子在公共场合应该怎么做，反而“以身作则”带歪了孩子。

难怪有人说，父母是门槛最低的职业。

上海迪士尼，一位年轻女子被8岁男孩摸了屁股，可能是无意间碰到了。女子便说了男孩几句，没想到被男孩的几名家长一阵推搡辱骂。

“碰到了就碰到了，你屁股没被人摸过？”

在他们盛气凌人、言语激烈的时候，全然忘了一旁的孩子正在看着。

他是会想着以后要规范自己的言行，还是想着反正有人护着他，那做什么都可以。

这何尝不是很多熊家长的缩影？

一味包庇，变相纵容，不仅没有及时纠正孩子的不当言行，反而助长了他们的霸道和自私，在讨人厌的路上越来越远。

2

你拼命惯着的孩子

社会可不会惯着他

近几年，“他还是个孩子”这句话几度挑战大众底线，甚至出现了30多岁的“宝宝”，惹得网友群嘲：谁还不是个宝宝？

纵使家长对孩子千般宠溺，一旦他踏足社会，可没人会像父母一样继续惯着他。

熊孩子的自私、任性，终将酿出苦果，由他自己咽下。

江西南昌某小区内，一名男子扛着一桶水出电梯时，被同乘电梯的小男孩伸腿绊了一脚，幸好男孩力气不大，男子只是踉跄了两步就稳住了。

他气不过，转身就朝着男孩踢了过去，并警告“我不是你爸妈，不会惯着你”。

虽然踢空了，但是小男孩想必也是吓傻了。

很多家长养孩子是怎么金贵怎么来，舍不得打舍不得骂，左一句“孩子还小不懂事”，右一句“我说了他不听，有什么办法”。

中科大樱花节开幕，吸引了很多游客观赏、拍照。

不少小孩爬到树上，任意踩踏。

采访者问孩子家长：“为什么不管管孩子？”

家长却理直气壮：“小孩子不好管呀！我们又管不好，应该是管理员来制止他们。”

到底是管不好，还是懒得管、舍不得管，这就得家长扪心自问了。

现在口口声声指望着别人来管，真到了社会来帮忙管孩子的时候，家长可就真的后悔莫及了。

毕竟社会的“毒打”，不是所有孩子和父母能承受得起的。

一个7岁男孩在公交车上多次用脚踢一个男乘客，谁知乘客顿时暴起，将男孩一把抱起，重摔在地。

紧接着用脚在男孩头上狂踩三下。

旁边的乘客反应过来，赶紧上前制止，此时男孩已经瘫软在了地上。

这就是熊孩子遇到戾气男，一个进了医院，一个进了警局。

熊孩子肆虐，遇到心善之人，尚且能够宽容，或是敬而远之。

但是如果遇到暴戾之人，报之以暴力，那后果可就不堪设想。

更有熊孩子长大后走上歧途，只能接受法律的管教和惩罚。

一个17岁男孩因为求爱未成，在教室里将一名同班少女奸杀。

他是不是想着这一次，父母也能帮他摆平？

事发后，他父母的一系列操作也确实是这么个走向：先是出钱，再是散播舆论称女孩是自愿的，后来又说儿子成绩优异，希望轻判……

然而律法森严，王某最终因故意杀人罪、强奸罪，被判处无期徒刑。想来没判死刑还是看在他未成年的份上吧！

一对失职的父母，最终养出了一个杀人犯儿子，害得无辜少女殒命，这样的代价，岂是他们能够承担的？

所以说惯子如杀子，别再纵容孩子，否则总有一天，你要为之买单。

3

穷养富养，不如教养

平时我们总争论到底该穷养还是富养，其实最高境界的养育，就是给孩子最好的教养。

什么是教养？

作家梁晓声曾用4句话来概括“文化”：“根植于内心的修养，无需提醒的自觉，以约束为前提的自由，为别人着想的善良。”

唐唐妈觉得，这更像是对“教养”二字最好的解释。

想要养育出一个有教养的孩子，身体力行是最好的方式。

一家人带着孩子去坐地铁，孩子好奇地问，地上的脚印是做什么的？

他们特别耐心地跟孩子解释这是用来排队的，还特意示范给他看。

孩子把爆米花洒在了地铁车厢里，家长蹲下来，陪孩子一起一粒一粒地捡起来。

早高峰的路上，坐在后座的孩子喝完酸奶随手将盒子扔出车外，父亲见状立刻下车将盒子捡回来，并教育了孩子一顿。

爸爸带孩子来广场玩，看到喷泉边的围栏倒了，就过去一个个地扶起来，女儿看到了，也跑过来帮忙。

父母的一言一行，都在潜移默化地影响着孩子的人生。

有教养的父母，养出来的孩子也会善良、暖心。

成都地铁上，妈妈累得睡着了，小男孩站在妈妈身边，用手为妈妈垫着，还帮妈妈背包。

这一幕，让多少做父母的心里暖暖哒~甚至有网友争相预订“未来女婿”。

公园里，男孩蹲下来，为手里拎满了东西的妈妈系鞋带。

小男孩放学路上，看到路边的单车倒了，跑过去一辆一辆地扶了起来。

能够养育出这样的孩子，他们的父母一定都是很善良很温暖的人。

武汉一个10岁男孩坐电梯回3楼家中时，把4-30层的按钮全都按了个遍，还被业主给投诉了。

爸爸知道此事后，先是教育了儿子，告诉他乱按电梯不仅会耽误别人出行，还会影响运行安全。

这还没完，他还跟儿子各自写了一封检讨书，一起张贴到电梯内。

父子俩的举动引来很多业主点赞：

“熊孩子乱按电梯确实烦人，但家长有勇气通过这种方法教育小孩，一定会把熊孩子教好。”

孩子犯错，没什么可怕；可怕的是，家长不认为孩子有错。

所以为人父母，一定要让孩子从小知道什么可为，什么不可为，做到知分寸、明事理。

父母之爱子，则为之计深远，有教养的孩子，才能走得更远，走得更稳。

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