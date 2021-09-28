《迪迦奥特曼》遭全网下架！因为暴力黑暗教坏小孩子？

“迪迦奥特曼下架了？还能相信光吗？”

近日，有网友发现，各大视频平台将《迪迦奥特曼》陆续下架，引发热议。

据爆料，下架的还有《刺客伍六七 第一季》、《Re:从零开始的异世界生活 第一季》、《成神之日》。

有人猜测，此次下架，可能与家长举报有关。

早前就有新闻报道，一个正在上幼儿园的小男孩，很喜欢看《迪迦奥特曼》。有一次在学校里，他跟班里几个都喜欢奥特曼的同学一起扮演奥特曼，把其他小朋友当怪兽给打了。

为此，老师还特地叫了家长。

还有人猜测，《迪迦奥特曼》被下架，与今年4月份江苏省消保委发布的一份调查报告有关。

报告显示，21部动画片里共梳理出1465个问题点，近一半不同程度存在暴力犯罪元素，涉及阴暗、惊悚、悬疑等镜头达123个。

《迪迦奥特曼》中除了奥特曼日常打怪兽情节外，还涉及到持械殴打、多人恐吓、纵火犯罪等暴力情节。

上榜的问题动画片中，我们熟悉的《熊出没》、《小猪佩奇》、《小马宝莉》、《名侦探柯南》赫然在列。

除了暴力情节外，还有家长表示，孩子会模仿动画中的一些不良行为，比如高声尖叫、踩水坑，甚至会模仿一些危险动作。

曾经有一名5岁小女孩模仿动画片中的情节，撑伞从11楼“飞下”，落到4楼平台上摔成重伤。

对于网友的猜测，江苏省消保委很快出来辟谣：《迪迦奥特曼》下架可能是网站的自主行为，与我们这边没有什么关联。

对此，观察者网又咨询了各大视频平台。

优酷线上人工客服表示《迪迦》因内容调整优化暂无法观看；

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腾讯客服回复称受版权及合作期限影响，平台会不定期下架部分影片；

B站和爱奇艺客服则称具体情况以站内实际搜索结果为准，后者还表示没有接到相关通知。

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值得一提的是，就在同一天深夜，广电总局发文表示大力支持播出优秀动画片。

“支持制作、引进、播出内容健康向上、弘扬真善美的优秀动画片，坚决抵制含有暴力血腥、低俗色情等不良情节和画面的动画片上网播出。”

事情发展到这里，应该算是告一段落了。

那网友又持什么看法呢？

有家长“苦”奥特曼久矣，对于《迪迦奥特曼》的下架表示强烈支持。

有家长欢呼：太好了，可以省下一笔买奥特曼玩具、奥特曼卡片…一系列周边的钱了！

有网友无法接受：我们失去了光……

“我们从小看这些动画片长大的，也没有出现啥问题呀！”

“总有家长把没教育好孩子的锅，推到动画片上。”

还有网友觉得应该让孩子适度接触一些阴暗，别总养在温室里。

也有不少网友呼吁推出影视作品分级制度。

建立影视作品分级制度，其实一直以来都呼声很高。

江苏省消保委在调查了21部动画片，发现有诸多问题之后，就曾提议建立动画分级制度。

所谓动画分级制度，是指“针对动画作品的不同受众，按年龄段加以区分分级，并对不同级别的动画作品规定相应的播出范围、播出时段和收看受众的制度。”

江苏省消保委建议从两个维度探索动画分级制度：

一是从受众年龄看，确定成年人和未成年人两个基础标准，对成年动画内容审查适度放宽。而在未成年人领域，需要进行进一步划分。

二是从动画内容分级，如战斗类别可能含有激烈的冲突行为等内容，进行限制级分类，在播放平台，播放时间上进行限缩管理。

其实早在2014年12月19日，中国科学院脑科学博士陆宇斐就曾发布此类分级标准——《中国儿童影视剧分级标准(1.0版本)》。

这个分级标准按年龄段将儿童动画片分为五级。

根据该分级标准，10部热播动画片的级别分别是：

很多家长惊呼：

熊出没竟然要10岁以上孩子才适合看？

我家娃3岁就看喜羊羊了！

社会各界对这个分级标准也是褒贬不一，有人认为它的出现是对家长的一种提醒，给孩子选动画片时要考虑到其年龄特点，也有人认为这个标准不具参考性。

最终这个分级标准并没有推广开来，大家还是在等待一个更科学更权威的分级标准。

对于分级制度，也有不少反对的声音，认为分级制度会限制创作，不利于影视业的发展。

最新消息，近日全网下架的《迪迦奥特曼》，已在B站和腾讯视频重新上架，不过集数并不全，有所删减，不同平台的恢复集数也有所不同。

对于《迪迦奥特曼》下架

你怎么看？

你认为有必要建立影视分级制度吗？

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