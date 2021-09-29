海鲜怎么吃？试试这个网红做法，孩子抢着吃
这捞汁海鲜，听起来简单，做起来就更加简单，海鲜不需要过多处理，只需用沸水烫熟就好了。稍稍复杂一些的就是调配捞汁，其实也不难，调味料的多少也不是固定的，按照自己的口味来搭配和调整就好，总之呢，就是找到最对自己胃口的味道就对了。
腌制的时间需要注意，至少要在半小时以上，这样才能入味，如果时间充裕的话，还可以盖上保鲜膜，放入冰箱冷藏腌制2小时，会更入味更好吃。制作捞汁海鲜所用到的海鲜，建议用个头小一点的海鲜，方便浸泡，也更容易入味。至于海鲜的种类，就完全可以根据自己的喜好来选择了，我只用了两种，是宝宝很喜欢的虾和我很喜欢的蛏子，简单好味。
除此之外，螺肉、蛤蜊、墨鱼仔等等，这些小个头的海鲜都很合适，一旦海鲜的种类丰富起来，这道菜的口感层次也会更加丰富，会带来更美妙的味蕾盛宴。
漂亮又好吃的海鲜，不仅适合自家吃，拿来宴客也会很受欢迎呢～
材料：
主料：黑虎虾250g，蛏子250g。
配料：洋葱1/2个，小葱1根，姜1块，蒜8瓣，小米辣2个，柠檬1/2个。
调料：轻盐酱油2大勺，米醋1大勺。
准备：
黑虎虾剪去虾须.不用去壳，洋葱切丝，葱姜蒜和小米辣分别切碎，柠檬切片。
做法：
1.锅中加适量水，烧开之后放入几片姜；
2.放入黑虎虾，将虾烫熟后捞出；
3.再放入蛏子，烫熟后捞出；
4.将降温后的蛏子放入大碗中；
5.再放入处理好的黑虎虾；
6.放入柠檬片；
7.放入洋葱丝；
8.放入蒜末；
9.放入姜末；
10.再放入葱末；
11.最后放入小米辣；
12.根据个人的口味加入适量轻盐酱油；
13.再加入适量米醋；
14.倒入少许纯净水；
15.充分拌匀，腌制半小时以上；
16.腌制入味之后就可以吃啦。
心得分享：
1.海鲜可以根据个人喜欢换成其他种类；
2.黑虎虾在处理时不需要去壳，当然，如果嫌吃的时候麻烦，也可以提前剥去虾壳，再进行腌制；
3.拌入料汁之后，腌制越久越入味，至少腌制半小时，如果时间充裕的话，还可以盖上保鲜膜，放入冰箱冷藏腌制2小时，会更入味更好吃。
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