这样炖山药比肉还美味，秋天吃超合适！

分享一款硬菜，既可以增强体质，又可以健脾养胃。今天的牛腩搭配了更适合这个季节的山药，经过小火焖炖的山药，变得更加软熟，吃起来口感非常绵柔，经过肉汁的浸润，口感和味道都不比肉差。

这看似平常简单的组合，搭配在一起却可以给我们一个惊喜，特别是有了山药的加入，既丰富了这道菜的口感，又丰富了营养成分，满足口腹之欲的同时又不用过分担心油腻，实在是一举多得。豆瓣酱的加入让这道菜咸香浓郁，基本不需要再增加其他调味料，只需要备足大米饭就好了～

材料：

主料：牛腩300g，山药3节。

配料：姜1块、八角1个、桂皮1块、香叶2片。

调料：豆瓣酱2勺。

准备：

牛腩切大块，山药去皮切块，姜切片。

做法：

1.锅中加足量水，放入姜片和牛腩，一起加热飞水，煮至牛腩变色；

2.焯烫后的牛腩捞出，沥干多余水分，再切成小块；

3.煎锅中加少许油，烧热后放入姜片爆香；

4.再放入焯烫后切好的牛腩；

5.放入八角、桂皮和香叶，和牛腩一起炒匀；

6.将炒好的牛肉和香料一起倒入高压锅；

7.再放入山药块；

8.加入2勺豆瓣酱；

9.再倒入少许水，稍稍拌匀，加压15分钟左右；

10.等压力锅泄压之后可以吃啦，咸香下饭。

心得分享：

1.牛腩先切大块焯烫，然后再切成小块，既可以去除多余的血水和杂质，又可以使肉的口感保持一定嫩度；

2.用豆瓣酱做菜别有风味，咸香浓郁，因为自带盐分，所以一般无需再加入其他调味料，简单省事。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)