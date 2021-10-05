注意！孩子感冒，这6种药别乱用

孩子感冒发烧，很多家长第一时间想到用药，但以下六种药物有可能会危害孩子健康，我们一起来了解一下：

1.某些感冒药

小儿氨酚黄那敏、氨咖黄敏等感冒药是复方制剂，其中含有退热与抗过敏成分，使用时间不能超过5天。请注意，这类感冒药不能与其它退热或抗过敏药物同时服用，以免造成肝脏损伤。

2.国外海淘药

有的家长认为，国产药物安全性较差，便托人代购国外药物。但有的国外感冒药含有对乙酰氨基酚和扑尔敏相类似的成分，过度服用同样会引发副作用。因此，家长给孩子服药前一定要仔细阅读说明书，查看药物所含成分。建议还是遵医嘱，不要私自乱服药。

3.止咳药物

秋冬季是呼吸道疾病高发期，孩子很容易反复咳嗽，不少家长会给孩子吃止咳药。其实孩子咳嗽只是一个症状，而引起咳嗽原因有很多，随意止咳反而不利于孩子病情的恢复。

4.退热类药物

发热是孩子生病后经常出现的一种症状表现，高烧会让孩子感到很难受。医生推荐的儿童退烧药往往有两种，一种是布洛芬，一种是对乙酰氨基酚。这两种药物服用时需间隔4-6小时，每天不超过4次。如果过量服用会损伤肝脏功能，严重时还会造成肝坏死。

5.口服中成药

感冒药种类繁多，有的家长认为给孩子中成药更安全。事实上，是否服用中成药需要辩证。而且中成药中的很多成分都是相同的，如果确实需要给孩子服用中成药，选择一种即可。

6.抗生素药物

孩子肝肾功能还没有发育成熟，有些抗生素药物不能服用。儿童常用的抗生素药物有阿司匹林、头孢、红霉素等。

请注意，孩子感冒有可能是病毒感染造成的，服用抗生素药物根本不起效果。使用抗生素要综合考虑，盲目服用不仅会引发耐药性，还有可能损害孩子娇嫩器官。因此，家长千万不要随意给孩子服用抗生素，一定要遵医嘱！

为了让孩子顺利吃药，有的家长还会给他们喝果汁喂药。事实上，这样做不仅降低药效，还会引发其它副作用。因此家长在给孩子吃药时建议使用温白开，给孩子服用药物前要先看清说明书，要结合症状服用。

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