孩子玩手机到凌晨3点，这位爸爸的做法全网点赞！

近些日子，中小学都已经陆续开学，小区里晚上又开始传来了熟悉的斥责声：

你怎么作业还没写完？

作业没写完你就玩手机？

到家就打游戏，都几点了，还写不写作业了？

不是关灯睡了吗，你怎么还在玩手机？！

事实上，孩子的问题，往往都是父母教育的折射。

那么到底该怎么教育孩子，才能让孩子更加听话呢？

今天这位爸爸的故事，可能会对你有所启发。

说百遍不如体验一遍

当我们发现孩子的问题时，一般都会苦口婆心地跟孩子讲道理。

其实说来说去无非就是“我是为你好，你这样不对，不行，不好……”，分分钟化身《大话西游》里的唐僧。

不仅难以起到效果，甚至还会激发亲子矛盾。特别是对叛逆期的孩子来说，家长越反对，他们就越爱去做，非要反着来。

大家不妨试想一下，如果你半夜起来发现自己的孩子不睡觉，还在玩手机，你会怎么做？

大声斥责他？抢走手机？跟他促膝长谈，告诉他这样不好？

且不论是否会当场吵起来，即便孩子当时表示知错了，你又怎么能确定他下次不会背着你，更加小心地偷偷玩手机？

最近，浙江杭州一位爸爸就遇到了这个问题。

他凌晨三点起来时，发现自己读初二的儿子还没有睡觉，正拿着手机玩得开心。

这位爸爸没有生气，也没有跟儿子讲道理，而是带着儿子出了门，去了街边和菜市场。

凌晨四点，大多数人还沉浸在梦乡中，街头却已经有了不少小商贩在摆摊卖菜。他们的眼里透露着深深的无奈，掩盖不住的疲惫让儿子有些触动。

而凌晨四点的菜市场是什么样子呢？灯火通明，菜贩们已经忙碌很久了，他们需要在天亮之前将货物整理上架。

爸爸一边带着儿子看辛勤劳作的人群，一边问儿子，你知道为什么他们不睡觉吗？

儿子摇了摇头，沉默不语。

爸爸说，“他们不是不想，而是为了生活，为了赚钱养家，根本没觉睡。”

在整个过程中，爸爸都没有说教，只是将别人的辛苦摆在了孩子的眼前，让孩子去得出自己的结论。

在回家的路上，孩子终于明白了，自己的美好生活都是因为父母的奋力拼搏，而自己不该不珍惜这样美好的生活。

于是他对爸爸真诚地表示，“我错了，以后不再熬夜玩游戏了！”

教育，并不只是说道理而已，更多的需要去让孩子体验，让他们自己去感受，只有这样得来的感悟，才会更深刻。

撞过南墙自会回头

手机和游戏，可能是所有的父母都痛恨的事物。

如何从它们手里将孩子“抢”回来，是所有父母都面临的问题。

前段时间邓亚萍分享的一则故事，十分具有教育意义。

邓亚萍，乒乓球世界冠军。她的儿子也很喜欢打游戏，并且技术不错，于是想成为一名职业电竞选手。她没有反对，还鼓励孩子，

“我说电竞能拿世界冠军，也可以是世界冠军。”

并不是随口骗骗孩子，邓亚萍真的去考察了两家顶级电竞俱乐部，了解选手们的作息和训练情况，也让儿子接触了一些职业电竞选手。

职业电竞选手的日常其实非常辛苦，远不如电视剧中的那样光鲜亮丽和轻松。

他们一天要坚持12个小时以上的高强度训练，甚至会出现眩晕、呕吐。

由于要长时间训练，他们也很容易患上“鼠标手”、“腱鞘炎”，对身体的伤害也不容小觑。

儿子知道这些事情之后，当场打起了退堂鼓，“他听到电子竞技每天训练12小时就放弃了，因为这训练量比打兵乓球还要大。”

孩子对世界本就充满了好奇心，但是同时，他们对世界的了解太少了，于是不可避免的会出现一些错误认知，会想要去尝试一些我们不希望他们去做的事。

但如果这个时候，我们一味制止的话，就会加重孩子的好奇心，进一步激发他们的叛逆心，让他们非要试试不可。

事实上，对于一些不涉及原则性的事情，我们不妨让他们去亲自体验下，承担过一次后果，也就会知轻重了。

比如孩子总是拖拖拉拉不写作业，丢三落四忘带作业，磨磨蹭蹭爱迟到，那么我们可以不去催促，自然会有老师批评他，给予一定的惩罚措施。

孩子多尝几次苦果，也就会学乖，自动做作业，检查书包，按时上学。

其实，我们说得多了，就会变成唠叨，孩子会厌烦，不如放手让他们去体验，无论结果如何，都是孩子人生的宝贵经历和经验。

该不该做，为什么要做，该怎么做，这些问题只有孩子自己体会过，才能做出自己的回答。只有当他们从这些经验中内化出自己的道理，教育才算是到位。

父母说的再多，不如孩子自己体验来得深刻。

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