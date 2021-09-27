国庆长假备孕好时机，想生娃的不要错过！

再过几天就是国庆长假了，很多备孕夫妻既想外出旅游散心，又想早日成功造人。那么在这7天假期里该如何备孕好呢？又该注意那些事项呢？赶紧来瞧一瞧吧。

国庆长假备孕，这些优势你了解吗？

国庆长假是也是备孕好时机，优势主要体现在以下几个方面：

1.感情更融洽

有的夫妻平常工作繁忙，聚少离多，那么国庆7天长假就有机会黏在一起。你们可以日夜厮守，开开心心玩耍，专心做好备孕的各项事宜。

如果夫妻俩分隔两地，长假的意义就更加非同一般了。俗话说“小别胜新婚”，国庆长假正好可以享受浪漫的二人世界。

2.时间更充裕

和周末零碎的空闲时间相比，国庆放假7天时间更充裕，备孕也比较从容。如果正好是排卵期，夫妻俩身心都做好准备，就有很大机会备孕成功。

放假这七天里，夫妻俩可以一起散步、练瑜伽，既能锻炼身体又能增进感情，真是一举两得！

如果不巧来大姨妈了也别丧，不妨为下一个排卵期做好准备，争取一击即中哦~

3.秋高气爽果实累累

国庆放假时暑气已经慢慢消退，秋意渐浓，天气不冷不热，再加上放假七天可以让夫妻双方获得充足的时间休息，提高睡眠质量，正是受孕的好时机。

而且，秋天是瓜果成熟的季节，有大量的蔬菜和水果上市。夫妻俩很容易摄入充足的营养元素，有利于增强体质，提高备孕成功率。如果成功受孕，充足的营养也有利于胎宝宝的大脑发育。

总得来说，国庆放假期间，气温适中不冷不热，再加上吃得好睡得好，绝对是一年中很好的受孕时机，大家千万别错过哦~

国庆长假外出旅游，备孕夫妻请注意这些

国庆放假七天，不少正在备孕的小夫妻计划外出旅游放松身心。那么，备孕期间出游要注意哪些事项呢？快来看看吧~

1.远离烟酒

备孕期间要戒烟戒酒，在国庆长假期间也不要“破戒”。为了生一个健康又聪明的宝宝，大家一定要忍耐。除了烟酒外，咖啡之类的饮料也最好不要喝。

2.不要熬夜

熬夜对身体有很大损伤，不利于提高精子好卵子质量，进而降低受孕几率。在国庆长假期间，建议大家不要熬夜唱K、打牌、玩游戏等。

3.注意起居用品卫生

出门旅游散心，大家一定要注意检查起居用品的卫生情况，选择卫生情况较好的酒店和旅馆入住。如果条件允许，最好自己携带床单被罩及洗漱用品。住宿环境干净舒适，对夫妻俩成功备孕有很大帮助。

4.吃喝玩乐要适度

国庆黄金周，很多人呼朋唤友聚餐、唱K，吃喝玩乐好不快活！需要提醒各位备孕夫妻注意的是，聚会没问题，但吃喝玩乐一定要适度，千万别放纵自己。

5.保持劳逸结合

国庆长假期间，热门旅游景点总是人山人海，因此，不建议备孕夫妻跑太远，玩太累。夫妻俩一起出游有助于增进夫妻感情，但目的地到处是人，玩什么项目都要排很长的队，反而会扫兴。

再说，出门远游难免舟车劳顿，消耗大量体力好精力，导致精子好卵子质量下降，不利于优生优育。

最后，祝大家早日好孕！

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