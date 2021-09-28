国庆倒计时，带娃出游，有几点需要注意！

又到了国庆小长假，很多人都准备带娃出去玩了。长假虽好，带娃人士们可要注意安全呐，接下来就给大家几点友情提醒，各位可要收收好：

做好这几点，远离“人贩子”

1.无论带不带婴儿车，都要将孩子放在身前，不要让孩子脱离自己的视线。

2.千万不要将孩子交给不熟悉的人照顾，即使只有几分钟时间。陌生人过来搭讪，即使聊得再愉快，也不能让他照看孩子，“防人之心不可无”！

3.照顾孩子时不能分心，不要一边照看孩子一边聊天、玩手机，让孩子到处乱跑。

4.除了亲近的家人，对任何企图接近孩子的人都不要相信，不管他是老乡还是新认识的朋友。

准备好六款出门常备药

孩子体质不如大人，出门在外，很容易出现各种不适，建议随身携带一些常备药：

1.外伤：创口贴、碘伏、纱布

孩子游玩时如果不小心发生擦伤、撞伤等皮肤损伤，应先用碘伏进行消毒以免发生细菌感染，然后用纱布或创口贴将伤口包扎起来。

2.腹泻：口服补液盐

出门在外，孩子吃坏了肚子，腹泻了怎么办？这时候就需要用到口服补液盐，以免脱水。

口服补液盐含有水分、葡萄糖、钾、钠等多种成分，可以有效预防好治疗轻度脱水。它是世卫组织推荐治疗急性腹泻脱水的药物，在药房就可以买到。

3.发烧：布洛芬或对乙酰氨基酚

孩子发烧，体温在38.5℃以上，就需要服用退烧药。常见的儿童退烧药，一是布洛芬，一是对乙酰氨基酚，具体的使用方法如下：

· 对乙酰氨基酚

对乙酰氨基酚具有吸收完全、快速的特点，服用后半小时就会见效。而且对乙酰氨基酚的副作用较小，不会刺激肠胃道，也不会影响凝血功能和血小板功能，没有肾毒性，安全性较好。2岁以下宝宝发烧，医生常常会让他服用对乙酰氨基酚。

用法：孩子每公斤体重一次服用10-15毫克，每隔4小时服药一次，一天服药次数不能超过5次。

· 布洛芬

布洛芬的优点是药效发挥迅速、平稳、持久。一次服药后，控制退烧时间大约为6小时，最长可达8小时。如果孩子发高烧体温超过39℃，服用布洛芬的效果强于对乙酰氨基酚。

用法：孩子每公斤体重一次服药的剂量是5-10毫克，每隔6-8小时可再次服药，一天之内服药次数应小于4次。

这里还要提醒大家，5岁以下孩子出现不明原因发烧，只能给他服用一种退烧药，不能同时服用不同药物或交替服用不同药物。

4.蚊虫叮咬：炉甘石洗剂

炉甘石洗剂是治疗儿童过敏性皮肤病的常用药物，具有止痒、收敛功效。孩子被蚊虫叮咬后，在皮肤表面涂抹炉甘石洗剂，能很快止痒消肿。

5.过敏：氯雷他定

孩子若出现明显的过敏症状，可以在医生指导下使用氯雷他定帮他缓解不适。

6.便秘：开塞露

开塞露的主要成分是山梨醇和甘油，可以使直肠壁受到刺激，从而促进大便排出。注意，开塞露只能应急，不能长期使用。如果孩子长期便秘，应及时去医院就诊。

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