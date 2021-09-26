宝宝便秘别吃香蕉了！吃这种水果或有奇效

秋天天气干燥，不少孩子出现了便秘等“秋燥”症状。每次大便都十分费劲，甚至导致肛门划伤出血。其实，有一种水果是通便神器，大家赶紧来看看吧~

西梅是通便神器，家长们都知道吗？

西梅也被称为西洋李，外观比普通李子更细更长，好像杏梅一般。它皮薄、肉嫩、汁多，吃起来非常爽口。

西梅的营养价值很高，含有维生素、矿物质、维生素、纤维素等多种营养元素。此外，西梅还是通便神器。美国儿科协会也建议，让孩子喝西梅汁来润肠通便、缓解便秘。

西梅之所以有通便奇效，是因为其含富含水溶性天然果胶纤维和不溶性植物纤维，两者携手可以促进肠道蠕动。另外，西梅汁进入人体后能合成山梨糖醇和木糖醇。山梨糖醇能够调节肠道菌群、舒缓肠胃、软化粪便；木糖醇可以促进肠道蠕动，共同作用下促使孩子排便通畅。

宝宝能吃西梅吗？该怎么吃？

西梅味酸性凉，宝宝便秘能吃西梅呢？主要看引发便秘的原因：

1.干燥引起的肠燥便秘

可以吃少量西梅缓解便秘，并且通过食疗来润肠祛燥。

2.虚证引起的便秘

最好不要给宝宝吃。即便短时间内可以缓解便秘，但长远来看对宝宝的身体健康不利。

3.积滞引起的便秘

积极帮助孩子消食导滞，并注意控制饮食。如果孩子有实热，可以让他少吃一点西梅或少喝一点西梅汁。

提醒大家，西梅不宜一次吃太多，一般每天吃2-5个就可以了，否则可引发腹胀、腹泻。大家也可以给试试给宝宝煮粥：

小食谱：西梅粥

食材：西梅2个，大米50克。

做法：

1.将西梅洗净后去皮，然后切成小块备用。

2.将西梅和大米倒入锅中，加入适量清水煮至稀烂。

3.加入少量冰糖调味即可。

适用年龄：2岁以上对证者可少量多次分服。蚕豆病患儿也可以吃。

小贴士：新鲜西梅上市时间较短，如果无法买到新鲜西梅，可以用西梅泥、西梅汁或西梅干代替。

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