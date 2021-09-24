8岁男童被喷泉“冲飞”摔地后身亡，谁的责任？网友吵翻了！

8月6日在甘肃庆阳，又发生一起喷泉伤人致死的意外事故。

一名8岁男童在喷泉广场玩耍时，被喷泉强大的冲击力冲至半空，又重重摔下，抢救11天后，男童不幸身亡。

据新闻报道，这名男童体重31公斤，身高一米五几，体型偏瘦。

当天晚上，妈妈骑着电动车带他去附近的广场乘凉。

在妈妈停车、锁车的时候，男童独自跑到不远处的喷泉处玩耍。

孩子脱离妈妈视线仅几分钟时间，意外恰恰就在此时发生了……

监控拍到了孩子出事的瞬间情景，只见他被喷泉的水柱冲起来四五米高，然后掉在地上。

当妈妈赶到时，看到的就是躺在地上一动不动的孩子，头部有伤，已经没了意识。

有人赶紧帮着打了120急救电话，然而无论是现场急救，还是紧急送往医院抢救，孩子都没有再醒过来，一直处于昏迷不醒的状态，没有呼吸，只有心跳……

8月17日，男孩还是不幸离世了。

悲剧发生后，家属认为广场管理方需要负责任。

因为该喷泉广场既没有护栏，也没有安全警示标识。事故发生数天之后，管理方才在现场放置了警示标识。

而管理方认为他们没有责任，让家长走司法程序。

8月30日，男孩家长将喷泉广场管理方起诉至法庭，目前正进行庭前调解。

年幼的生命突然消逝，实在令人痛心、惋惜。

事故背后，谁来为这条年幼的生命负责？

很多网友“声讨”家长，获得数万网友点赞。

“管好自己的孩子会死吗？”

“监护人会被判刑吗？”

“家长没有尽到监护人的责任，负主要责任！”

“就算赔你几百万，能换回孩子的命吗？”

也有网友认为，这喷泉能把一个8岁孩子冲离地面，存在安全隐患，应该要设置围栏。

有网友提出，这种开放式的区域很容易让人以为是可以进去玩的，实际生活中确实有很多人在喷泉里跑来跑去玩，意识不到其中暗藏的危险。

虽然双方都有责任，但是广场方责任更大。开放式喷泉就应该以安全为前提！

有网友提示，喷泉真的很危险。

还有网友怒怼，不要一出事就说家长全责，孩子活该！有点同情心吧！

“从小就要教育孩子得有安全意识，远离一切危险源！”

对于这样的事故

家长们怎么看？

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