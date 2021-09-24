明星夫妻离婚5年互撕大戏，唐朝一封休妻书令人汗颜

婚姻，如果有一天真的走到尽头，我们应该抱着怎样的态度来面对和处理？

感情、子女、财产，每一样似乎都会成为分手时的痛，这种事明星在面对时处理不好一样沦为狗血剧。

今年，一对被称为好莱坞“最有权势”的明星夫妇，安吉丽娜·朱莉和布拉德·皮特关于抚养权的离婚官司终于宣判。

要知道，这俩人的离婚官司已经打了五年了。

虽然在2019年正式离婚，但最大分歧点是孩子，所以现在还没掰扯清楚。

众所周知，这俩人特别喜欢孩子，收养了3个，自己又生了仨。

俩人恋爱十周年的时候，是在6个孩子的环绕和祝福下举行了隆重的婚礼。

但是，2016年，朱莉正式对皮特提起离婚！

理由之一就是皮特有酗酒、暴躁、家暴的举动。

据说皮特在私人飞机上喝醉了，与朱莉发生争执要动手，朱莉单独收养的14岁大儿子Maddox挺身护母，皮特转而要对孩子动手，孩儿他妈忍无可忍提出离婚。

皮特随后否认了“家暴”一说，FBI在调查了整个事件之后，也没有对皮特提出任何指控。

但自此，两人的离婚互撕大战正式打响。

这么多年俩人都是这样，男方争取共同抚养权，女方不让，女方争取主要抚养权，男方不肯，循环往复。

现在，就连基本的“礼貌”都几乎不复存在，双方直接开始大爆料。

在法庭上，朱莉说在分居期间，皮特不给抚养费。

在接受英国媒体采访时，朱莉说“和皮特结婚期间，她一直都在担心“‘全家人的安全’”。

这几乎就是“赤果果”的表达了啊！

除此之外，她还说到了一件“陈年往事”，还在“老公”任上的皮特居然不顾自己强烈反对，执意要跟哈维·韦恩斯坦合作！

韦恩斯坦是什么人？“一己之力”引起女权运动“MeToo”的电影圈性侵大佬啊！

糟蹋了多少年轻女星，朱莉21岁那边还被他骚扰过啊！

物以类聚，皮特马上也被归到“暴力”渣男的群体。

而且，朱莉本人特别讨厌自己的婆婆。

朱莉是出了名的人权斗士，但是婆婆却很保守，公开反对过同性婚姻，还指责朱莉对自己儿子太刻薄，两人势同水火。

而且朱莉还一心要带孩子们移居英国，意思就是离皮特远点。

但是，皮特还真不是对孩子不管不顾的人，怎么可能坐以待毙？

面对朱莉说不给抚养费，皮特马上反击：说谎，我明明给了！律师团队随后拿出了证据。

在听证会上，朱莉请了7个证人帮自己助阵，而皮特请了21个，不乏儿童心理学家、离婚心理学家、教育学家······

皮特的团队更是大打舆论战，说皮特赚钱比朱莉多得多，分起财产来根本就是女方占便宜。

况且皮特戒了酒，暴躁脾气也收敛了不少。

吐槽跟性侵者合作？性侵者自己先不干了。

韦恩斯坦：“你可是朱莉，我相信世界上所有的男人和女人都对你感兴趣。难道整个世界都在攻击你?”

朱莉这边持续“王炸”，举报负责他们离婚、监护权案的私人法官奥德科克跟皮特的律师有私下的往来！

本来嘛，名人打离婚官司，民事案件，花钱自己雇私人法官，不用担心隐私泄露。

结果这法官，居然隐瞒了自己和皮特律师在商业上合作的信息，被朱莉知道了。

依朱莉的脾气能愿意？一份上诉材料直接取消了法官的审理资格。

就这样，官司拖拖拉拉打到今年5月份，新法官终于宣判：

布拉德·皮特和安吉丽娜·朱莉拥有共同监护权。

讽刺的一点是，作为俩人分手“导火索”的大儿子Maddox已经19岁，成年就不再接受任何一方的监护了。

而剩下的5个孩子，一个17岁

一个16岁，一个15岁

还有俩12岁的龙凤胎，都是再过几年也成年了······

如果再拖下去，朱莉一直养着孩子，皮特就是“赔了夫人又折娃”，啥也没有。

事到如今，两人是舐犊情深，还是借题发挥，已经有点难分辨了。

据两人的朋友说，他们成了毫无沟通的陌路人。

2005年，两人拍《史密斯夫妇》，在荧幕上相爱相杀，没想到十几年后现实中上演了真人版。

当初两人是冒着“渣男小三”的骂名勇敢爱，现在是忍着旁人讥讽也要面目狰狞相互撕。

所剩的只是6个孩子和一笔乱帐。

其实白头偕老是一种幸福，好聚好散何尝不是一种圆满。

毕竟自己选择的婚姻，大多是彼此爱过，走到后来发现无法相处，或者对方身有恶习不知悔改，又何必纠缠，相看两厌呢？

“一别两宽，各生欢喜”，说来容易，做起来却很难。

其实这句话真不是哪个文人随口矫情，而是切切实实写在一封唐朝的离婚书上。

说实话，看看中国古人如何离婚，有时真令今人汗颜。

在这封敦煌出土的唐朝“放妻书”（离婚协议书）中，这么说：

“愿妻娘子相离之后，重梳婵鬓，美妇峨眉，巧逞窈窕之姿，选聘高官之主。解冤释结，更莫相憎。一别两宽，各生欢喜。三年衣粮，便献柔仪。伏愿娘子千秋万岁”。

意思是，男方祝福女方能够继续美丽，得配佳婿，不要有心结，更不要相互憎恨！

甚至把财产也分配好，离婚后男方负担女方三年衣粮，一次付清。

最后一句“伏愿娘子千秋万岁”，更是推向高潮。

一封离婚书，可以看出双方其实也有缠绵情谊，略带悲伤，但理性且美好，无奈又深情。

我的天，真是比情书还浪漫啊！

还有的夫妻更逗，实在是不愿双方再有什么牵扯，在签字离婚时发誓：

“愿君不信前者言，山海为誓，日月证明。愿君先者，男莫逢好妇，女莫逢好夫。”

意思就是，谁再说过去的事，毁坏诺言，谁就遇不到好人家。

别以为这些离婚书，由男性书写，所以肯定男方占便宜哦，这里还有一封是妻子口吻写的：”今亲姻村巷等与妻阿孟对众平论，判分离别。遣夫主富盈讫，自后夫则任委贤央，同劳延不死之龙；妻则再嫁，良媒合卺契长生。”

实际上，是妻（阿孟）要跟夫（富盈）离婚哦，前夫需要离开自己的住处，但祝福语不能少，先祝福夫能再娶贤妻，自己呢也另觅归宿，非常客气。

这样的离婚书其实还有不少，它比诗词更真实的展现了古代寻常人家的爱情与婚姻。

本来嘛，生活中哪有那么多惊天动地轰轰烈烈，可能因为父母之命媒妁之言，可能是人群中多看了你一眼，于是我们选择一起生活。

如今，这段感情必须结束了，可能是贫穷，可能是婆媳，甚至就是单纯过不下去了。

彼此给一点体面，有些世故的，和和气气的，不好吗？

有人可能疑惑，这么通情达理，又何必分开？

可能始于爱情的，未必终于爱情。

有知情人士透露，朱莉正在继续进行法律斗争，和皮特还得撕下去。

唉，冤冤相报，从古至今，何时了？

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