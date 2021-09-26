1年了，拉姆你在天上还好吗？

“黑姑娘”拉姆已经离开这个世界快1年了，但至今未开庭，凶手没判刑！

她的家人至今仍生活在痛苦、焦急中，父亲无家可归住养老院，姐姐崩溃发声“我妹妹在这一天被前夫残忍杀害，到今天已经整整一年了，但是案件还没开庭，凶手还没有被判刑！”

9月14日，案发1年后的这天，拉姆的姐姐卓玛发文悼念妹妹，称全家人一直等待拉姆案件开庭，希望正义能够到来，好给妹妹一个交代。

去年9月14日，正在家中直播的拉姆，被前夫唐路用汽油焚烧，重度烧伤，烧伤面积高达90%。

此前拉姆忍受家暴多年，离婚后被威胁无奈复婚，这才刚离婚3个月。本以为离婚了“自己安全了”，没想到穷凶极恶的前夫竟然找上门行凶。

活生生的人啊，粉丝和网友眼中是“最朴实自然的一个”“开得最美的花”，被烧成一具焦炭！

得知惨案发生，无数网友冲到平台为她加油，为她祈祷，“希望你能渡过难关，一切都会好起来的！”“抱歉以这样的方式认识你！”

然而奇迹没有出现，9月30日，在中秋国庆双节前1天，受尽16天痛不欲生折磨的拉姆还是走了。

这个世界，再也没有虽然生活清贫，但仍乐观积极生活的“黑姑娘”拉姆了。

曾经，她告诉大家，只想“做一个平平淡淡的我”，“人最坚强的事是靠自己，最大的愿望是健健康康，最幸福的事是有家人陪伴。”

但从此以后，她牵挂的2个宝贝孩子，没有了妈妈。她忧心的生病的父亲，没了女儿……

前不久，案发1年后的14日当日晚，一段采访拉姆亲人的视频曝光。这一家人的近况让人唏嘘。

姐姐卓玛对着镜头哭诉“都快一年了，还是没能给妹妹一个交代。”

为了给妹妹讨公道，她放弃了外出打工，一直在四处奔波，但案件移交到法院已经4个多月了还是没开庭。

拉姆的舅舅也证实了这点。

再次回到事发现场，原本的七间房的住宅如今只剩一间，其他全部被毁。

已经1年了，这里还是一片狼藉，可想而知事发时有多么惨烈。

拉姆生前的裙子还挂在架子上，姐姐卓玛看着忍不住泪流满面，说自己舍不得把它烧掉。

对着妹妹的遗像痛哭流涕，“对不起，我现在没有办法给你一个交代。”

由于房子被烧毁，拉姆父亲三郎甲无家可归，住进了在政府大楼附近近乎废弃的养老院里。

不愿离去是害怕唐路弟弟报复，也是觉得人都走了对不起女儿拉姆。

姐姐卓玛不放心，也搬了进去，方便照顾父亲。

面对镜头老泪纵横，直叹“我的女儿不在了，这事毁了我们整个家庭。”

对于女儿拉姆的悲惨离世，他非常自责，还向姐姐卓玛道歉，“以后都要靠你照顾我了，是我连累了你们。”

姐姐卓玛坦言，如果妹妹还在，他们一家不会过这样的日子。

现在，他们一家正在焦急着等待案件审判。姐姐卓玛还打算，等案件有了结果，带着父亲和拉姆的骨灰去西藏，完成妹妹的遗愿。

目前，在中国检察网暂时只有嫌疑人唐路被批注逮捕的消息。

现在已经过去9个多月，本案的具体进程还未披露。

对此，有工作人员回应称，本案目前还在履行相关法律程序，犯罪嫌疑人唐路将很快被提起公诉。

事情曝光后，网友们纷纷发声，希望案件早日审理，严惩凶手。

“一年了还没调查完……希望能尽快审判！”

在此我也和网友们一样，期盼着案件早日得到公平的审判，以告慰拉姆的在天之灵，也希望拉姆一家人能早日恢复往日的生活，还愿拉姆的悲剧不再上演！

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