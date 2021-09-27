羊水怎么就浑浊了？快来看原因！

最近，闺蜜去医院产检，被医生告诉羊水浑浊，回家后要多喝水。她吓坏了，搞不明白产检一直很正常，怎么突然就羊水浑浊了。你也遇到过这种情况吗？别着急，下面就给大家说说羊水浑浊对胎儿有哪些影响，需要注意哪些事项。

哪些因素会引发羊水浑浊？

准妈妈出现羊水浑浊，通常有以下两个原因：

1.胎脂引起

出现这种情况时，胎宝宝往往发育不成熟，羊水浑浊对他的身体健康影响不大，无需过于担心。大家平常只需多喝水，等羊水清澈度提升上来即可。

2.胎粪污染

一般根据污染程度分为三个阶段。但不管是哪个阶段，都会给胎宝宝的身体健康带来负面影响。一旦胎粪污染处于第二阶段，胎宝宝会发生缺氧。而处于第三阶段，胎宝宝缺氧超过6个小时就很危险了。因此，发生胎粪污染后，准妈妈通常要立即接受剖腹产，防止胎儿缺氧过度。

羊水浑浊对胎宝宝有何危害？

如果是一般的浑浊，情况较轻，准妈妈听从医生的指导进行改善即可。如果是胎粪污染引起的羊水浑浊，会使胎宝宝处于污染的环境中，污染物有可能会被吸入肺部引发感染，甚至造成窒息。

因此，只要条件允许，准妈妈要立即做手术娩出胎儿，让其脱离污染环境。如果胎粪污染较轻，也可选择顺产分娩，但如果污染情况较重，还是剖腹产更安全。

孕期如何远离羊水浑浊？

有的准妈妈做了大量的运动，想要让自己生娃更顺利。但提醒大家，运动过度反而会刺激胎盘。建议准妈妈在孕期适量运动，注意休息。

在饮食上，准妈妈不要吃生冷食物，另外要多喝水，这样有利于提高羊水的清澈度。

TIPS：如何保持合理的羊水量？

羊水是准妈妈体内水分转化而成，因此准妈妈每天喝多少水对羊水量影响很大。如果羊水过少会使胎儿缺氧，需要通过多喝水来补充；而羊水过多，会对子宫造成，可引发早产。因此，准妈妈要在医生的指导下保持良好的饮食习惯。

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