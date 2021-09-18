爸爸们快来抄作业！陪娃上学5年，总结出这4件事只能爸爸来做

大家看到了这则热搜吗？

爸爸半夜打麻将，孩子走丢竟不知道

凌晨四点，武汉市武昌区某小区内，一位民警遇到了求助的8岁男孩。

经过了解，男孩晚上一个人在家，醒来觉得很害怕，就想去找爷爷奶奶，结果不小心迷路了。

民警很快带孩子找到了奶奶家，但是叫不醒熟睡中的家人，于是只好将孩子带回了派出所。

在男孩的讲述中，整件事开始清晰了起来。

原来，男孩妈妈这天上夜班，爸爸出门打麻将去了。

于是民警给孩子爸爸打电话，没想到爸爸的反应竟然是：“孩子没丢，你们一定是诈骗电话！”之后索性拉黑了民警电话。

直到第二天早上六点半，孩子爸爸打完了麻将，才想起来家里还有个孩子。回家一看，孩子真的不见了，这才意识到，原来昨晚打电话的真的是民警……

这则热搜下面，也能看到很多网友表示，

“幸好遇上了警察，万一遇上坏人后果不堪设想。”

“但凡有责任心，也不会抛下孩子自己去打麻将。”

爸爸带娃是不是真的那么不靠谱呢？其实也未必，这位爸爸就带娃有道~

陪娃上学5年，风雨无阻

这位爸爸连续五年都陪孩子一起上学，并且是步行。

每一天，他都会换不同的路陪孩子一起走去学校。之所以这么做，是因为他想让孩子读懂大自然。

他们一起看太阳，辨认方向。

他们一起看苔藓，辨认植物。

也正因如此，男孩有次和同学一起在郊游中迷路时，靠着平时积攒的知识，冷静辨认出了方向，带领同学们一起脱险。

你看，这种陪伴多么有意义~

其实，在孩子的成长过程中，有这么4件事，妈妈最好不要管，让爸爸去和孩子一起完成，这样更利于孩子的成长。

1.运动

生命在于运动，尤其是在当下格外适用。孩子们学习压力大，久坐成疾，十分不利于成长。

而爸爸正是最适合培养孩子运动习惯的人选。

由于生理因素，大多数的爸爸都会比妈妈更擅于运动。前阵子就有位爸爸硬核带娃，受到了广大网友的一致好评。

这位爸爸从孩子两岁开始，培养他各种户外技能。

包括但不仅限于皮划艇、滑雪、野外生存，而孩子也都掌握了。

如今孩子长到9岁，已经拿到了美国ACA皮划艇协会技能认证，身心都得到了全面发展。

运动不仅能强健孩子的体格，还能强大孩子的内心，让孩子有更好的心态去面对未来。

2.承担家务

孩子是爸爸的影子，爸爸的一言一行都会影响孩子的性格和行为。

家有儿子，爸爸主动承担家务，就能够起到一个良好的榜样作用，让孩子感受到家务的辛苦，以及爸爸妈妈之间的守护，从而成长为一个体贴的大暖男。

家有女儿，爸爸主动承担家务，能让女儿明白一个温馨的家庭是怎样的，会懂得判断怎样的男人是值得托付终生的伴侣。

爸爸对于家务的态度，从一定程度上来说，决定了婚姻的温度，影响了家庭的暖度，也预示着孩子未来家庭的幸福程度。

3.树立规则

俗话说，子不教父之过。

弗洛伊德说：孩子眼中的父亲是集法律、约束力、威严、权利于一身的超人。

对于孩子来说，爸爸往往比妈妈更具威慑力，因此也更适合来给孩子树立规则。

没有规矩不成方圆，我们的社会是由很多准则构成的。身为社会的一份子，我们应该遵守社会守则，做遵纪守法的好公民。

而这一切，都需要爸爸从小教起，在孩子稚嫩的心中埋下严守纪律的种子。

只有这样，孩子才能成长为明礼讲理之人。

4.玩耍

看过这样一个段子，妈妈问孩子，你喜欢妈妈还是爸爸呀？

孩子毫不犹豫甜甜回答，妈妈。

但是一转身，孩子就投入了爸爸的怀抱中。

妈妈很不解，就问孩子为什么。

孩子回答，“爸爸可以把我架在脖子上骑高高，让我看到了不一样的世界。”

你看，爸爸和妈妈带孩子的方式是不同的。

爸爸会带孩子们去公园探险，去野外扎营，可以带他们领略不同的世界，了解不同的知识，而这些都可以开拓孩子的眼界，成为他们人生的宝藏。

孩子的成长只有一次，错过不再来。

爸爸们请珍惜机会，积极参与到育儿中来，成为孩子宝贵回忆的一部分吧！

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