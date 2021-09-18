杨笠：我敢演，你敢听吗？

《脱口秀大会 第四季》也太精彩了吧~是我心目中”最卷”的一届！

尤其是几位女脱口秀演员，在舞台上的表现越来越精彩，也让更多人听到了女性的声音。

当然了，在我这最心水的还是”杀疯了“的杨笠！

这一季，她上场还没开口呢，严苛的老罗直接拍灯了。

对此，各种分析很多，老罗回应了，是为了过去一年她所遭遇的围剿。

一句“准备好听到一些犀利的男女话题了吗？”，让我们感受到那个真实、勇敢的女人回来啦~

去年，“普信男” 话题让杨笠一夜出圈，也招来了各路黑潮。

在后采里她也坦言，经历一年网曝的她也怂，一开始不敢接关于女性话题的访问。接受的采访标题都软了：

还因为担心安全问题连线下演出都砍了不少。

但她还是决定把各种批评当做自己工作的动力，把骂她的网友当成”前男友“，“我如今所有的努力，都是为了让他们看看，我过得有多好。”

并诚恳做了自我总结“不要轻易地调侃男性，如果非要调侃，只调侃成功的那部分。”

一句话让全场沸腾，并冲上了热搜！还炸出了很多主动对号入座的网友。

怪不得有人说，杨笠的段子是全方位沉浸式脱口秀，她只在台上讲50%，剩下的50%靠场外跳脚男性完成。

其实，刚后面还有一句”你永远不知道，一个男的如果生活过得不如意的时候，会变得多么丧心病狂，多么歇斯底里、莫名其妙、无理取闹！简单来说，就是和女的一样。“

请问女性朋友们，你们觉得被”冒犯“了吗？

“无理取闹”、”莫名其妙“、”歇斯底里“这些形容词不正是外界对女性的刻板印象，不知道有多少男性就这么评价过自己的女朋友、老婆。

但一角色转换有些人就受不了了，像被戳了肺管子。

杨笠还拿自己内涵了另一个现象：

男的跟她结婚是为了方便打她。

如果有一天传出她被家暴，大家肯定觉得是她说话太难听了。

生活中，甚至就在我们身边，男人暴力对待女性之后，只要证明他们（曾/）是亲密关系，似乎就很容易被放过。

邻居知道了可能会唏嘘，当做谈资。亲朋好友知道了可能劝你忍耐，多为孩子考虑，甚至同为女性的她们还会说自己也是这么过来的，然后教你再乖顺一点，伺候再尽心一点，就会少被打。

就这样，”家务事“成了“免死金牌”。

好在越来越多的人勇敢发声，反家暴的声音越来越大，大家的力量也越来越强大。

这次，杨笠还谈了恋爱话题。

她提到参加的一档恋综，吐槽说“谈恋爱比说脱口秀难”，引发爆笑。

“我要不是吐槽这么明白，他们也找不了这么准！”“他们特别害怕我喜欢上前几位，所以他们就找一些我绝对不会喜欢的类型，简单来说，就是我段子里吐槽的类型。”

节目中，几位男嘉宾精准踩中她吐槽过的点。

也不怪网友说这恋综简直是“杨笠受难记”。

“和紫薇一样，瞎了眼。”

“咱们女人到哪都要伺候人！”

都太真实了！

同为女性的宁静甚至因为“被感动了震撼太久”而“忘记拍灯”！

杨千嬅也说自己被感动到了，因为杨笠要在舞台上表达“私人的感受”很不容易，“你用黑色幽默的方法拿到共情点，在表达一种感动之处，我觉得那个是好棒的。”

我个人认为杨笠表现很棒，之所以有那么多人叫好， 是因为她说出来女性共同的感受。

她所说的种种不正是现在很多女性所处的真实环境。如果用宁静的话来说，就是“那些角落是我们都触碰到的”。

至于有些人说女性不懂幽默，《了不起的麦瑟尔夫人》曾这样反击：“喜剧的诞生完美符合女人的定义，要我说，只有女人才懂幽默。”

而脱口秀的意义也不仅仅在于所谓的”好笑“，黄西曾说过”脱口秀的优点之一是给弱势群体吐槽强势群体的机会。“

关于性别话题其实也是如此。就像大张伟对杨笠的那句评价“这种武器在台上看起来感觉很锋利，其实都是她的脆弱。”

最新一期，她段子讲姐弟相处就是生活真实写照啊，过于真情实感了！

被要求在饭局表演、讲话，又讲出了多少人的心声。

有网友甚至发出怒吼“希望所有中年人都能把这段内容吸！烟！刻！肺！”

脱口秀演员讲述你我他的故事，当大家哈哈笑的时候，弱势群体得到了安慰，也获得了希望和力量。

所以，请让杨笠们继续说下去。希望未来在脱口秀的舞台上会看到越来越多的女演员。

大家更喜欢哪一位脱口秀女演员呢？咱们评论区见。

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