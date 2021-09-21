八月半蚊子嘴巴赛钢钻，这份驱蚊指南爸妈快收藏！

秋天天气转凉，很多人觉得蚊子该消停！如果你这么认为，真是“图样图森破”。民间有句俗语：“秋后蚊子猛于虎”，没听过吗？那么，爸爸妈妈该如何驱蚊，让宝宝免于蚊虫叮咬呢？赶紧来了解一下。

秋后蚊子凶猛有何原因？

到了秋天，蚊子的数量比夏天少了30-40%，但为何咬人现象依旧很多呢？主要有以下两个原因：

1.蚊子进入繁殖期

我国常见的蚊子有两种，一种是淡色库蚊，一种是白纹伊纹，也就是人们常说的“花纹子”。

淡色库蚊能以成虫状态过冬，而白纹伊纹则需要以卵的形式过冬。淡色库蚊在冬天到来前需要积累足够的营养满足越冬所需，而白纹伊纹则需要摄入足够的营养满足产卵需求。因此，蚊子在秋天会提高吸血量和吸血频率，变得更“凶猛”也就不足为奇了。

2.寻找适合生存的环境

秋天早晚气温逐渐变大，晚上的气温较低，蚊子需要进入温度较高的室内让自己活下来，导致家中蚊虫变多，人们更容易遭到叮咬。再有，秋天下雨后，空气湿度较高，蚊子会更加活跃，咬人也更拼。

入秋后，父母该如何保护宝宝免受蚊虫叮咬？

想要让宝宝远离蚊虫叮咬，家长在秋天要做好以下四点：

1.婴幼儿防蚊

现在市场上有很多驱蚊手环、驱蚊贴等新型驱蚊产品，主打“婴儿驱蚊”概念，深受家长欢迎。但经过检测发现，有效的产品中依旧含有驱蚊酯或避蚊胺成分。而其他产品要么驱蚊效果差，要么根本没有效果。所以，婴幼儿防蚊最好的办法就是使用蚊帐。

2.外出时的防蚊技巧

带宝宝外出时，最好给他穿浅色的长衣长裤，也可以在他皮肤上涂抹一些驱蚊剂或含有驱蚊成分（如驱蚊酯或避蚊胺）的花露水。

3.做好家庭防蚊灭蚊工作

其一，家长要把家里的防蚊措施配齐，检查家中的纱门、纱窗有没有破损。其二，尽可能使用物理方法驱除蚊虫，比如电蚊绳拍、蚊帐、灭蚊灯等。其三，用正确方法使用气雾罐、液体蚊香消灭蚊子。

4.清除家中的蚊虫滋生地

大家要把室内外卫生打扫干净，废旧杂物要及时丢弃，减少蚊虫滋生。如果家中有水生植物，每个星期都要换一次水。另外，房子里的坛坛罐罐要及时清理，并倒立摆放，以免产生积水滋生蚊虫。

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