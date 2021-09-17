00后为了“江湖义气”持刀砍人，在被押法庭路上竟欢快高歌

虽然对大多数人而言，没有亲身体验过被押去法庭，但是从影视剧和常识中，我们应该也可以想象得出这段路该有的氛围。

它应该是沉重肃穆的，或许会夹杂着紧张不安，但无论如何，它绝不该是轻松愉悦到可以唱歌。

少年义气≠漠视法律

最近有一部纪录片引起了大家的关注，它是一部基层法院纪录片，叫做《是这样的法官》。

其中有一集，讲述的是一群00后的故事。

这群00后被告人一共五人，因为一位朋友被灌酒，出于义气去帮朋友撑场子，结果发生口角，进而演变为持械斗殴，所幸没有人员伤亡。

在被押往法庭接受审判的路上，他们一点也不紧张，也看不出后悔羞赧，反而透露着一丝欢快。其中一名被告甚至兴奋地唱起了歌，仿佛他们要去的不是法庭，而是郊游集合地点。

他们的欢快心情，连护送的法警都感到不可思议，忍不住高声喝斥，可他们的回答依旧透露着不在乎，“我又没杀人，能有什么事啊？

还有更让人无语的事情，在审判现场，当被告人被问到携带刀具的理由时，他竟然轻飘飘回了句“猜的吧”。

搭配上他们那副无所谓的表情，和探头探脑的动作，真的很难让人相信他们懂得法庭的严肃性。

后面还有更令人不解的迷惑操作呢，当被问到为什么不当场自首时，被告表示，“借的车得还了”、“家里的狗得寄养了”。

在持刀砍人之后，毫不在乎这件事，反而事无巨细地在意着身边的小事，这种巨大的反差着实令人不解。

虽说00后也不算小了，但孩子不懂事，家长总该明白事情的严重性吧？

在家长的采访环节，我算是明白了，什么样的家庭就会教出什么样的孩子。

“觉得很冤枉”

“这个问题，都是东北的口音引起的”

“有可能是看多了《水浒传》的原因，太江湖义气了”

江湖义气是法律意识淡薄的借口吗？看了水浒传就会去持刀砍人吗？即便事情已经到了这一步，家长仍旧不觉得自己孩子有错，还在四处找借口替孩子遮掩。

身为成年人，他真的不懂得持刀斗殴的严重性吗？未必。

他不过是仍旧觉得“还是个孩子，跟孩子计较什么，他哪懂”，仍旧想着“下次会改的，他已经知道错了”。

家长放纵孩子，在出事后帮忙掩盖真相，善后事宜，这并不能真正保护到孩子。

相反，它会让孩子觉得，自己犯什么错都没关系，都会有爸爸妈妈来帮忙处理，久而久之更加肆意妄为，无法无天。

你不教育孩子，法律会来教育他。

法律意识淡薄，犯罪低龄化

随便搜索下，网络上关于未成年人犯罪的报道不在少数。

2018年9月，陕西神木市6名未成年人，逼迫一名15岁的少女卖淫，因为嫖客不满意，毒打女孩数小时，导致其死亡，分尸后抛弃在荒野；

2012年，广西河池13岁女孩因嫉妒同学比自己漂亮，将其约到家中，杀人碎尸。

2013年，重庆一名10岁女孩在电梯里摔打1岁女婴，随后把婴儿丢下25楼。

2015年10月，湖南邵阳一名女老师被人用棍棒打头、用手巾捂鼻致死后藏尸床底，杀害她的3名少年中年纪最大的只有13岁，最小的年仅11岁。

事实上，我们也一再强调过，当孩子做错了事，一定要明确告诉他，这种行为是错误的，是不值得被提倡的，是不会被容忍的。

千万不要抱着“还是个孩子不要紧”的态度，岂不闻小时偷针、大时偷金？当孩子不好的苗头刚出来的时候，身为家长就该及时掐灭它，而不是纵容它的生长。

敬畏法律，这本应该是人人都要做到的事情。要知道，法律是最低限度的道德，如果连遵纪守法都难以做到，就更谈不上成长为一个值得尊敬、品行良好的人了。

而家长，更应该起到明灯的作用，不仅要教会孩子为人处世的道理，也该教会他们敬畏法律，敬仰生命，尊重自己生命的同时也该尊重他人生命。

永远不要，让法庭代替父母来教育孩子。

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