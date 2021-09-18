中秋团圆啦~娃怎么吃月饼不积食？来学两招

中秋节阖家团圆，各种好吃的也特别多。大家开心之余也会担心，孩子不小心吃多了会积食。想要避免这种情况，大家一定要正确给娃吃月饼，赶紧来学。

如何让孩子放心吃？

孩子发生积食，主要是消化不好造成的。想要让孩子中秋节放心吃，一定要调理好他的肠胃功能。

＊ 如何判断？

首先，大家要检查下孩子的消化情况，1、2两点可以在孩子早餐漱口15分钟后进行：

1.闻口气

口气重，特别有一股酸臭味，这是消化不良的一种表现。

2.看舌苔

如果孩子舌苔厚腻，表明他的消化能力不大好。

3.注意睡眠情况

如果孩子最近睡不安稳，容易哭闹，很可能是消化方面出了问题。

4.观察大便情况

大便的时间、次数和形状突然发生改变，也有可能是消化不良引起的。

＊ 如何调理？

了解了孩子的消化情况，就可以根据具体情况进行调理：

若孩子消化能力还不错，也别放纵。饮食还是要清淡一些，不要让他暴饮暴食、大鱼大肉。

若孩子消化能力不好，可以遵医嘱给他服用促消化的药物。在饮食上以清淡为宜。山药红枣粥、小米粥可以健脾和胃，可以煮给孩子吃。另外，可以配合推拿，促进消化。

孩子怎么吃月饼比较好？

完全不给孩子吃月饼未免太狠心。但考虑到月饼往往高糖、高油、高脂肪，孩子吃了难以消化很容易发生积食，可以分年龄段来吃：

＊ 正确姿势

1.不满3岁的孩子

不包括1岁以下的孩子，他们不能吃月饼。大一点的孩子可以浅尝辄止，每天吃四分之一块月饼就可以了。否则会给脾胃带来很大负担，容易引发腹泻、消化不良等症状。

2.3岁以上孩子

每次吃月饼最好不要超过半块。如果孩子消化能力较强，也可以适当多吃一点，但不建议超过1块。但月饼再小，再好吃，也别让孩子当零食吃。大家别考验孩子的自制力，记得把月饼放好哦~

另外，孩子吃了月饼，主食量要适当减少。

TIPS：无糖月饼可以放心吃吗？

实际上，无糖月饼只是不含果糖和蔗糖，但依旧含有甜味添加剂。孩子吃这种月饼有可能引发腹泻。

再说，无糖月饼换汤不换药，馅料和表皮和普通月饼差不多，油脂和淀粉的含量都很高。大家也别让孩子吃太多。

＊ 注意事项

孩子吃月饼时注意这几点，可以减少积食：

1.别喝饮料

月饼所含热量和主食相当。如果孩子吃月饼的同时，喝果汁、可乐等高糖分、高热量饮料，会加重肠胃的代谢负担，更容易引发积食。

2.喝点茶解腻

注意，给孩子喝的茶一定要稀释，不要太浓。以半发酵的茶叶为宜，比如乌龙茶、陈年红茶、普洱、铁观音等。

3.注意食用时间

最好选在上午。上午孩子的消化能力较好，再加上各种活动，有利于加快肠道蠕动，帮助消化。

3.别吃太多水果

特别是寒凉的水果，孩子吃太多对脾胃不好。建议选择一些性平或性温的水果一起吃，比如板栗、桃子、石榴、苹果、葡萄等。

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