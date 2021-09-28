孩子不愿刷牙，妈妈头痛！看完就知道怎么办

对宝宝而言，牙齿健康很重要，家长要从小帮助他养成早晚刷牙的好习惯。但有的宝宝不爱刷牙，每次刷牙都是敷衍了事。那么，家长该如何让孩子爱上刷牙呢？

1.利用绘本，让宝宝学习更多刷牙知识

有的宝宝不管父母怎么说，都不爱刷牙。面对这种情况，父母应首先培养他主动性，让其了解刷牙的好处，减少抗拒感与恐惧感。而让宝宝了解刷牙的知识，绘本是很好的选择，绘本不但知识量大，而且十分直观。

一开始，宝宝可能不爱刷牙，但通过学习，对刷牙已经有了足够的认识，并逐渐发现刷牙没有想象得那么可怕，而且还很有趣，便会积极模仿。

2.将刷牙当做种游戏，激发孩子兴趣

想要宝宝爱上刷牙，应让他对刷牙产生兴趣，这样才能让其主动刷牙。家长可以从游戏入手，让他对刷牙产生兴趣。试着让他们把刷牙当成一种游戏，父母可以和宝宝进行比赛，看谁能把牙齿刷得更干净速度更快，激发他们的兴趣。

3.做好引导工作，明白刷牙的重要性

日常生活中，家长要在宝宝面前示范如何保护牙齿。每次饭后漱口，早上起床晚上睡觉前刷牙，都可以让他们在旁边观看，并做好引导工作。宝宝模仿力强，看到父母这样做，常常也会跟在后面学，虽然动作还不是很熟练，但已经明白刷牙重要性，逐渐适应后慢慢就养成刷牙的习惯。

孩子牙痛、蛀牙，都有可能是不认真刷牙所引发。因此，家长要让孩子养成自主刷牙的好习惯。

注意，刷牙时，要将刷毛尽可能靠近牙龈部位，牙齿与牙面呈45°。不要横向刷，应上下刷。每次刷牙时间控制在3分钟。另外，每隔半年或一年，父母要带宝宝去专业医院进行口腔检查，了解牙齿发育情况和健康情况，有问题早发现早治疗。

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