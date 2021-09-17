千万不要退出家长群，否则……哈哈哈哈哈哈笑不活了！

1

随着孩子们陆续开学，家长们也开始哀嚎：

来了来了！它终于来了……

让家长们怨声载道的并不是什么大事件，恰恰是每个家长都有的——家长群！

随手在网上一搜，对家长群有怨言的可不在少数。甚至有人吐槽：家长群是21世纪最令人恐惧的发明，没有之一。

一个小小的群，成员不过百人，如何有了这么大的威力？

1.“压力”“焦虑”

去年，话题#压垮成年人只需一个家长群#冲上热搜，狂揽近8亿阅读量。

起因是一位家长因为长期的压抑，发视频怒斥家长群，大呼“我就退出家长群怎么了”。

这则新闻下，一大波家长附议。

2.攀比、炫耀之风

家长群里如果有那么几个喜欢炫耀的家长，那更是永无宁日了。

买衣服买玩具剪头发……全都可以拿来炫耀。

更有甚者，还要鼓动大家一起花钱。

3.“拍马屁” 是个智力活儿

还有些家长时不时地要在群里感谢一下老师，动不动就是一句“老师辛苦了”，各种溢美之词像是信手拈来。

到这份儿上，“笨嘴拙舌”的家长硬着头皮也得跟呀！

难怪有家长感慨：进入学生家长群必备技能——学会各种让人觉得夸张的感谢语。

4.猝不及防的“众筹”

遇到这样的“众筹”，让家长说些什么好。只能沉默以对了……

就是这些不良风气，让家长群慢慢变了味儿，成了家长手机里一个想躲躲不开、想删不敢删的尴尬存在。

2

虽然家长群让家长时而焦虑、时而压抑，但是有时候也会贡献不少快乐和温暖。

看到下面这些截图，唐唐妈再也不想退出家长群了！哈哈哈哈哈哈~

都说人类的本质是复读机，家长更是将这一点贯彻得很是彻底。

一键复制是家长回复消息的最常规操作。然而，一个不小心跟错了队，那场面就不太好看了。

就如这几位家长，仅仅是让孩子熟读乘法口诀表，怎么就闹到了服毒的地步？这锅老师可不敢背。

疫情期间本就人人自危，一个不小心闹出“人命”，又让群里的氛围冷了三分。

这是领队的先尴尬，还是跟风的更尴尬？

当然也有家长喜欢自己回复，然而一个手滑，一个眼花，画风就变得非常诡异了……

这位老师看到家长的回复，心里一定咯噔了一下，这“死亡威胁”来得太突然！

“好的”“妈的”“老师”“老婆”“老公”，傻傻分不清。

“老子也是”，别看这回复霸气侧漏，屏幕对面的家长可能正怂怂地流泪。

本是信誓旦旦表决心，结果把“后腿”打成了“狗腿”。

家长群里，只要有人起了头，翻车就挡也挡不住。很多时候，老师也是有苦难言。

这位胥老师，被莫名其妙改了姓。于是，“蛋腾”老师就这样光荣诞生了……

事实证明，手速快不一定有用，关键还得眼神好。

遇到一群眼神儿不好的家长，老师是真的要崩溃了。

金老师陷入自我怀疑：一定是我这名字的错！

求，家长和老师的心理阴影面积，哪个更大？

偶尔，老师也会一个手滑搞出事情来。

但是家长当真了！

这不，群里的家长收到老师消息，要录制孩子洗澡的视频，还得分享到班级群。

是完成老师的任务重要？还是孩子的隐私重要？

一番权衡之下，有家长做出了选择，果断牺牲了孩子。

虽然老师很快做了修改，但是架不住心急的家长已经把视频发上群了。

以上都还可以理解为失误，有些家长的“神来之笔”可不是用“失误”二字能解释的。

比如这位致力于更改群名且绝不妥协的家长，最后只能落得个被踢出群的“下场”。

还有一些刹不住车的名场面：

哪位同学来认领一下这位家长，顺便接受小伙伴们羡慕嫉妒的目光。

这位爸爸也不认输。

同人不同命，小朋友已崩溃。

自从拍一拍上线后，家长群里的冤假错案更是呈几何倍数上涨。

这位家长总是去“拍”班主任，终于成功被“拍”了 ，于是……

一着不慎，“拍死”了两个家庭。

别人的妈妈不能拍，那我拍拍别人的爸爸吧……额，看来别人的爸爸也不能乱拍。

当然家长群里也不乏看不下去就默默下场开怼的。

比如这位家长，我啥也不说，就是转发一篇文章而已。

一言不合飙英文，没想到群里还有会飙阿拉伯语的。

哈哈哈哈哈哈看到这里，是不是笑不活了？

所以千万不要退出家长群，否则，这些快乐就没你的份啦！

3

其实家长群里除了有快乐，还有温暖和鼓励。

有一个家长群的故事，感动了整整3亿人，网友看过后，都纷纷称赞这才是家长群该有的样子。

一个名叫叶美琪的小朋友很难过，因为小朋友们总是说她没有手，这让她很伤心，也不敢跟小朋友们玩。

美琪的妈妈说，她理解孩子是无心的，但是这些话会深深地伤害到孩子。

她希望，家长和孩子们能够把美琪当做正常的小朋友，跟她一起玩耍一起学习，不要用异样的目光去看她，也不要当着她的面讨论她的手。

这位妈妈的话发在群里后，竟引来一片温暖的回应。

各位家长纷纷表示，一定会跟自己孩子好好沟通，让他们和美琪做好朋友。

还有家长说，如果美琪需要帮忙，可以找自家孩子帮忙。

美琪妈妈也感动得不知如何表达：孩子是如此的幸运，你们是如此的暖心。

一位伟大的妈妈，一群暖心的家长。

网友也纷纷被感动了。

“看哭了。”

“感动。”

“人间值得！”

如果家长群是这样，哪个家长会舍得退群呢？

4

家长群之所以惹得天怒人怨，就是因为它变了味，变成了“加班群”“攀比群”“夸夸群”。

想要留住人心，还需要让家长群回到它本来的模样。

1.只发该发的信息

家长群是老师和家长沟通的桥梁，是用来解决广泛孩子的普遍问题的，它具有公共属性。

所以个别孩子的问题，完全可以私下和老师沟通。与学校、学习无关的内容，也没有必要发到群里来。

有不少学校就曾“自立规矩”，要求群内只发学校公告和班级通知，绝不就个别学生情况在群里做讨论。

2.共同维护信息的高效传递

几乎所有老师和家长都有家长群，经常响个不停，然而打开一看，全是“收到”“好的”之类的无效信息，这难免惹人恼火。

所以家长群里还是立好规矩，什么情况下家长需要回复，比如老师明确要求“收到请回复”时，其余时候不要刷屏，让老师的通知在最显眼的地方挂着，也方便其余家长看到。

3.聊天也要讲究时机

不管是在群里发消息，还是找老师私聊，都应该讲究时机。不合时宜的聊天，就是一种打扰。

一般而言，晚上九点、十点以后，就不该在群里发消息了，毕竟家长都该休息了。

如果是找老师私聊，最好不要占用老师的休息时间。如果沟通的内容比较多，就需要先和老师预约一下时间，这也是对老师的尊重。

其实，家长群只是一个工具，如何正确利用好它，关键还是看老师和家长。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)