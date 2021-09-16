又有16名儿童确诊，最小仅3岁！这段视频，让7000万网友瞬间破防……

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截至9月15日24时，福建已累计报告确诊病例200例。

短短几天时间，200例，疫情的反扑再次引发全国关注。

尤其，这轮疫情中，出现了多名儿童感染的情况，这与此前的局部疫情大有不同，也更令人揪心。

据新闻报道，截至13日24时，莆田85例确诊病例中，有36名儿童，分别为8名幼托儿童、28名小学生，其中30名儿童年龄在10岁以下。

昨天又有新闻报道，9月14日莆田市报告新增本土确诊病例33例，含16名小学生及幼儿，最小仅3岁。

由此可见，此次疫情中儿童感染数量较多。

首次发现疫情，是在莆田市仙游县枫亭镇一小学中。

9月10日，当地政府对该小学在校学生进行新冠病毒“适时抽检”，竟意外检出2名感染病例。

在学校里发现了感染病例，这可不是小事情。

果然，随后陆续有学生及家长确诊，还波及到厦门、泉州等地。

那病毒是如何进入校园的呢？

政府对此轮疫情进行溯源调查，最后发现源头是一位学生家长。

该家长于8月4日乘坐飞机自新加坡从厦门机场入境，在厦门隔离14天后，8月19日转移到仙游县集中隔离7天，8月26日开始居家进行健康检测。

正是在居家隔离期间，这位家长将病毒传染给了年幼的儿子。儿子开学后又将病毒带进了学校。

集中隔离期间共计9次核酸检测，1次血清检测，结果均为阴性。

直到9月10日政府进行溯源检测时，才检出其核酸结果呈阳性。

经过初步判定，此次疫情毒株依旧是我们的“老对手”——德尔塔。

这位敌人实在是太狡猾，防不胜防！

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对手依旧是那个对手，只是情况有些特殊。

学校成了一个重要传播点，甚至疫情在被发现之前，已在学校隐匿传播了10天。

为什么儿童这么容易中招？究其原因有两点：

1.开学后，学校、幼儿园人口密度大，难以保持安全距离。儿童又喜欢聚集、扎堆，对手部的卫生意识较为薄弱，更容易出现一传多的情况。

2.低年龄儿童还未曾接种疫苗。当下的情况是，成年人已普遍完成疫苗接种，当暴露在病毒环境中时，可能出现成年人无恙而儿童中招的情况。

儿童确诊病例的增多，为疫情防控增加了难度，也最是令人心疼。

核酸检测为阳性的孩子，需要进行隔离治疗。第一次离开父母被隔离，他们的情况怎么样，这成了网友最挂心的事情。

9月13日，莆田学院附属医院发热门诊护士朱霞青发布了一段视频。

视频中，小小的孩子穿着防护服，背着大大的书包，在医护人员的带领下，乖乖做CT检查。

这一幕，让几千万网友瞬间破防。

朱霞青表示：

“今天（13日）接诊的都是五六岁的孩子，看到他们下车那一刻眼泪止不住了。每个孩子都好勇敢，一人提一袋好吃的零食。”

因为父母不能同来，这些小小人儿手里都拎着父母特意准备的大袋零食，里面装着面包、饮料等。

“那身隔离服连大人穿着都觉得闷热，更别说是孩子了，而且有些孩子还发着烧，他们都全程穿着，口罩也都没有摘下，很坚强！”

她特别想给这些孩子一个拥抱，但还是要克制住满满的心疼，保持安全距离。

“我只能尽量用言语来安慰他们，比如叫他们的名字，而不是叫号数，这样可以更亲切些。”

哪怕是独自躺在设备上做CT检查，这些勇敢的孩子也没有哭闹。

做完检查后，孩子们被安排到隔离病房进行治疗。

孩子们没有哭，网友们却哭成一片。

学校爆发疫情，也苦了其他小朋友。

有的孩子等待核酸结果一直等到半夜，累得趴在桌子上睡着了。

还有孩子直接席地而眠。

在集中隔离点，也有不少儿童。

据新闻报道，在仙游一处集中隔离点，就有26名七岁以下的儿童，最小的年仅2岁。

为了满足孩子们的特殊需求，隔离点也是各种想方设法。

1.14周岁以下儿童隔离，安排父母或者其他家人共同居住，同时给予共同居住的人员和儿童专门培训，提醒他们在共同居住期间做好个人防护。

2.安排一同隔离的教师尽量在同一个隔离场所，组织教师在微信群中对孩子进行心理疏导，同时组织线上活动，尽量给予儿童心理层面的安抚。

3.针对儿童特点，在做好正常保障之外，给予奶制品等相关营养品的特殊供给。

下一步，还会针对儿童特点，提供较好隔离环境，帮助他们共同渡过难关。

所以，加油呀，小勇士们！

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此次疫情在学校里爆发，也给我们敲响了警钟。

以往我们都觉得新冠病毒对成年人尤其是老年人的威胁更大，但是很多国家的数据显示，儿童也是易感人群，而且有感染增多的趋势。

美国儿科学会9月7日发布的数据显示，现阶段每周新增新冠确诊病例中，儿童病例占比超过四分之一。唯一令人稍稍安心的大概就是，儿童病例中极少出现重症。

所以，帮儿童做好新冠病毒防护工作，也是迫在眉睫。

儿童防护与成年人大致是一样的，戴口罩、勤洗手、多通风、保持安全距离。

家庭生活中，家长要督促孩子养成良好的卫生习惯，外出要正确佩戴口罩，尽量避免去人多的地方。同时定期对孩子的餐具、玩具消毒，回家后先洗手再接触孩子。

校园是一个感染风险较高的场所，所以防控也需严格。

1.养成良好的卫生习惯；

2.入学前做好体检工作；

3.教职工按要求完成疫苗接种；

4.家长和老师要多注意儿童的身体状况，有发热咳嗽等症状及时报告、就诊。

5.一旦发现感染，第一时间对患儿和密切接触者进行隔离。

儿童能不能接种疫苗，也是家长们最关心的一个问题。

就目前情况而言，儿童尚未列入接种名单。

其一是因为成年人感染新冠后的重症和死亡风险更大，在疫苗紧缺的情况下，优先成年人接种；如今，12-17岁未成年人疫苗接种工作也在有序进行中。

其二，低龄儿童接种疫苗后的风险与不确定性更高，所以国家也更为慎重。

不过，国家一直在推动儿童疫苗接种的研究。

7月16日，已有疫苗获批在3-17岁人群中紧急使用。

也许不久之后，我们就能等来孩子能打的疫苗。

目前我们能做的就是教孩子做到：戴口罩、勤洗手、保持安全距离。同时我们自己也要做好防护，我们安全一些，孩子就能安全一些。

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