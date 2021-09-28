学步期要穿鞋吗？这篇科普一定要看

宝宝开始学走路啦，不少父母很纠结，不知道要不要给宝宝穿鞋。今天小编给大家做一个科普~

宝宝在学步期不需要穿鞋

宝宝刚开始学走路，家长可以让他光着脚练习，从而更好地掌握走路技巧。光脚学走路可以刺激脚底神经，对提高宝宝的记忆力和思维灵敏度很有帮助。

此外，宝宝刚开始学走路，步态不稳很容易摔倒。如果让宝宝光脚走路，可以增加脚底与地面的摩擦力，少摔跤。光脚练习走路，宝宝可以很快掌握走路技巧及保持身体平衡的方式，更快地学会走路。

不过秋冬季，最好把地暖开着，这样宝宝光脚走路不会着凉。

让孩子快速学走，试试这些技巧

1.学会放手

很多家长担心宝宝走路会摔倒，就扶着他们走。其实，这样做只会影响宝宝学走路速度，不利于锻炼他们的独立性与胆量。所以，宝宝学走路时，家长一定要学会放手。

父母可以先让宝宝扶着桌子站起来，虽然刚开始他们坚持的时间不长，但可以锻炼胆量，使其更快掌握身体平衡。长此以往，宝宝四肢协调能力会变得更好，走路越来越稳当。

另外，宝宝学走路时难免会摔倒，一定要做好防护措施。

2.鼓励孩子自己走路

让宝宝自己走路，不要总是抱着宝宝。

家长要多点耐心，牵着孩子的手，鼓励他们和自己一起走。

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