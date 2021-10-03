妈妈不焦虑，教你如何提高宝贝抵抗力

不少妈妈发现，每当天气发生变化时，自家宝宝就会生病，出现各种不适症状。其实，出现这种情况是宝宝抵抗力较差导致。那么，宝宝抵抗力差会有哪些表现？宝宝抵抗力差吃什么好呢？今天育儿网小编就给大家科普相关知识。

宝宝抵抗力差有哪些表现？

1.经常感冒

入秋后，有的宝宝已经感冒好多次了。宝宝感冒如此频繁，和他自身抵抗力较差有很大关系。

2.换季生病

换季之时，气温变化较快，有些抵抗力较差的宝宝就感到不适应，出现感冒或发烧症状。

3.伤口感染

宝宝天性活泼好动，玩耍时常常会发生磕碰擦伤。发生擦伤后，有的宝宝的伤口很快就会愈合，有的宝宝的伤口愈合就很慢。伤口愈合速度和宝宝自身的抵抗力有一定关系。

4.胃肠功能差

宝宝抵抗力较差时，会经常发生腹泻。想要让宝宝远离腹泻，最好的方法就是提高宝宝的身体抵抗力。

5.易于传染

宝宝身体抵抗力和抵抗感染能力直接相关。有的宝宝去人员密集场所，回家后就出现轻度咳嗽症状，过了几天咳嗽情况更严重了，这很可能是宝宝遭到病毒感染引起。

宝宝抵抗力差，有哪些原因？

1.使用抗生素

宝宝生病后，不少家长会给他服用抗生素药物。其实，这样做会给宝宝的身体健康带来损伤。胡乱使用抗生素药物反而会影响孩子健康，导致免疫力下降。

2.过于溺爱

有的父母对宝宝过于溺爱，把宝宝当成“温室里的花朵”，不让他受一点寒凉。宝宝适应外界环境变化的能力较差，身体抵抗力也会随之降低。

3.营养不足

宝宝的日常饮食是父母关注的焦点，但仍有许多宝宝发生了营养不良。其实，这是宝宝摄入营养不均衡造成。

宝宝抵抗力差吃什么好？

吃药食同源的食物

让宝宝吃药食同源的食物，比如大枣、香菇、木耳、桂圆等，这样食物富含营养，孩子吃了也可以增强抵抗力。

吃含脂肪的食物

一些食物比如鱼头汤、鲜贝汤、黑芝麻粥、核桃粥等，富含植物性脂肪，有利于提高宝宝抵抗力。

吃含钙的食物

骨头汤、豆制品、芝麻、鱼虾等食物钙含量比较高，可以多给孩子吃。另外，为了促进钙的吸收，还可以带宝宝晒太阳。

给宝宝吃含优质蛋白食物

小米、鸡蛋、鱼虾、鸡肉、牛肉、奶制品等食物含有丰富的优质蛋白质，在提高孩子抵抗力的过程中，可以给宝宝吃这些食物。

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