孩子爱发脾气，爸妈pick这几招轻松解决！

孩子发脾气时，常常会有情绪激动、固执、不肯妥协等表现，甚至会出现骂人、打人等不良行为。想要教育好爱发脾气的孩子，首先要找到具体原因，然后“对症处理”。今天小编给大家分享应对“喷火娃”的正确姿势，快来看一看吧。

孩子为什么爱发脾气？

孩子爱发脾气，通常有以下几个原因，大家快来看看。

1.寻求父母的关注

孩子们非常希望得到父母的关注，为了博取这种关注，他们真是“八仙过海，各显神通”。有的孩子会不停和爸爸妈妈说话，有的孩子会时刻黏着父母不肯撒手，还有的孩子会通过恶作剧的方式吸引父母关注……而发脾气也是其中一种。

一般来说，孩子不会无故发火，有时候发火只不过是想吸引父母的眼球，确认父母会不会关心自己。

可能会有家长产生这样的疑问：“孩子有话可以跟父母直说，为什么要采取这样的方式？”事实上，有的孩子和父母的关系并不是十分亲密，孩子内心的委屈不愿意和父母直说，担心遭到批评或奚落。找不到其他好办法，孩子只能出此下策，采用发脾气的方式吸引关注了。

2.想要威胁父母答应自己要求

对于爸爸妈妈而言，孩子发脾气是一种威胁。很多父母都有这样一种经历：自己让孩子不要干一件事，但孩子就是不听，还大吵大闹。在僵持过程中，自己很容易妥协迁就孩子。

家长毫无底线的妥协，会让孩子脾气越来越大，越来越难以管教。孩子内心会产生一种错觉，只要自己哭闹发脾气，父母就会答应自己的要求。父母“委曲求全”的次数多了，孩子会得寸进尺，并且长大后更容易发脾气。

3.不能忍受失败带来的挫败感

一个人经常发脾气，与无法忍受失败带来的挫败感有很大关系，这或许是人类的天性使然。当人们做一件事一直不成功时，内心会感到相当烦躁。

孩子的情绪控制能力和抗挫能力比成人差，遇到挫折时更容易情绪失控。比如：和其他孩子比赛时输了、想吃的零食妈妈忘记买了、好不容易搭好的玩具不小心弄塌了等等。

孩子不能克服遇到的困难和挫折，内心就会产生强烈的挫败感，再加上不懂如何排解自己的不良情绪，就会因接受不了现实而大发脾气。

心理学家罗斯·格林曾说过：“我们现在认识到，孩子爱发脾气，是他们缺乏应对挫折的能力。”从这个角度而言，孩子爱发脾气是一种情绪的宣泄，需要家长的及时帮助。

面对这种情况，父母千万不要打骂训斥孩子，应帮助他正确面对困难和挫折，一起找到解决问题的方法。

面对孩子发脾气，父母要这样做

孩子发脾气时，家长可以使用以下步骤进行应对：

第一步，父母要保持冷静

孩子越是发脾气，家长就越要保持冷静。面对正在发脾气的孩子，大人情绪比他还激动，对解决问题一点帮助都没有，反而会让孩子变得更有攻击性。

大人保持冷静和耐心，通过自己的行为让孩子明白：发脾气一点用都没有，这样做是一种错误的表达方式，爸爸妈妈不吃这套。

第二步，接纳并帮助孩子释放情绪

教育孩子时，接纳孩子的情绪宣泄是非常重要的事情。当孩子发脾气时，很多父母不能换位思考理解孩子的感受。实际上，当孩子感到自己的情绪被父母接纳，“怒气值”会瞬间消失一半。

儿童心理学家黛博拉·麦克纳马拉博士指出：“可以让孩子发脾气，而不是阻止他发脾气。”完整的经历过脾气的出现和消失，会让孩子更好地认识情绪、管理情绪。

第三步，和孩子一起复盘

孩子情绪平静下来后，家长要及时和他“复盘”，了解发脾气的原因并告诉孩子如何表达情绪。比如说，孩子想玩手机被父母拒绝，他就发脾气乱扔东西。等孩子情绪平复后，父母要和他说明自己拒绝的原因（吃饭时不允许玩手机等）。接着告诉孩子，想要什么可以好好说，大声喊叫、乱扔东西反而会让爸爸妈妈忽视你真正的需求。

孩子爱发脾气，有可能是不懂如何表达自己的情绪，通过“复盘”可以让他学会如何表达自己的想法和需求。久而久之，孩子就会慢慢明白比发脾气更好的表达情绪的方法是什么，如何表达更容易让人接受。

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