孕妈妈正确的“喝水方式”

水是生命之源，是身体正常代谢的重要参与者。准妈妈怀孕后一定要多喝水，从而保证自己的健康和胎儿的正常发育。那么，怀孕期间准妈妈要喝多少水呢？又该如何正确喝水呢？今天这篇指南非常实用：

准妈妈每天要喝多少水？

《中国居民膳食指南》指出，普通人每天的饮水量在1500毫升左右，孕妇每天的饮水量在1700-2000毫升之间，最佳的饮品是温白开。

1.孕早期

孕早期胎儿正处于早期发育阶段，准妈妈的体重变化不大，子宫里的羊水也不是很多，对水的需求和孕前也没有多大的差别。

提醒各位准妈妈注意的是，水是新陈代谢的重要参与者，孕期要适当多喝水。

2.孕中期

孕中期胎儿逐渐长大，子宫内的羊水也会变多，对水的需求量大增，因此准妈妈要尽量多喝水，饮水量最好在1500-1800毫升。如果妈妈饮水量过少会降低代谢率，导致血液变得粘稠，不利于母婴之间的营养输送。

怀孕期间，准妈妈的体温比正常人高1℃左右，出汗量较大，体内水分更容易流失。即使没有感到口渴，准妈妈也要多喝水，以保证羊水量适中，促进胎儿健康成长。

3.孕晚期

到了孕晚期，准妈妈每隔两小时就应喝一次水，每次200毫升，一天喝水8次共1600毫升。请注意，孕晚期要喝温水，千万不要喝凉水。另外，准妈妈还应适量吃点水果，补充水分和维生素。

怀孕后喝什么水最合适？

市场上销售的水有很多，比如超纯水、太空水、离子水、矿泉水、蒸馏水、汽水、果汁等。事实上，最适合准妈妈饮用的是蔬菜汁、果汁和温白开，其他水并不适合准妈妈饮用：

（1）喝凉水容易引发肠绞痛，影响母婴健康，特别是秋冬季；

（2）喝饮料会使血糖上升，体重增加；

（3）喝冰水容易引发子宫收缩或腹泻；

（4）喝茶容易导致部分准妈妈失眠睡不着觉；

（5）喝苏打水容易胀气，让准妈妈感觉身体不舒服。

准妈妈正确的喝水姿势

早上起床后，准妈妈空腹喝一杯温白开，以温润肠胃，促进消化液分泌，提振食欲，加快肠道蠕动速度，养成定时排便习惯，预防便秘和痔疮。建议大家在早饭前半小时喝水，喝200毫升为宜。

最后提醒大家，人感到口渴时说明体内已经缺水，千万不要等到口渴时再喝水，以免影响母婴健康。

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