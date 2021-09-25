何时给娃穿内裤，这篇给你说清楚

宝宝多大该穿内裤？很多新手妈妈并不清楚。别捉急，今天就给大家科普相关知识，不懂的妈妈赶紧一起来学习一下吧。

宝宝什么时候开始穿内裤？

有的妈妈直接给宝宝穿开裆裤，还有的妈妈干脆让宝宝一直穿纸尿裤至三四岁，其实这是不对的。宝宝出现以下情况，大家就可以给他穿内裤啦~

1.自己知道尿尿

宝宝可以清楚地向你表达“我想尿尿”的需求时，就可以考虑给他穿内裤了。

2.如厕训练时

宝宝开始接受入厕训练后，大家可以选择一个合适时间把纸尿裤换成内裤。随着训练的持续，慢慢增加穿内裤的时间。

3.学走路时

宝宝进入学步期后，应及时给他换上内裤。宝宝刚学会走路，步态不稳走起路来跌跌撞撞，穿内裤可以很好的保护私处的安全和卫生。

让宝宝一直穿纸尿裤或开裆裤行不行？

有的妈妈为了自己方便，就让宝宝一直穿纸尿裤直至三四岁，或者给他穿开裆裤，其实这两种做法都是不对。

1.长期穿纸尿裤的危害

宝宝年纪小还不具备自主大小便能力，给他穿纸尿裤还可以理解。当宝宝已经具备自主控制大小便能力后，再让他穿纸尿裤就不合适了。宝宝长期穿纸尿裤，会导致憋尿反应逐渐消失，以后很难培养如厕技能，不利于今后的正常生活。

2.宝宝穿开裆裤的危害

很多妈妈在照看宝宝时，只要宝宝不哭不闹，让他坐在地板上玩也没有关系。地面有很多细菌和异物，很容易导致宝宝私处感染或者被扎伤，给生殖器官带来严重损伤。因此，不建议给宝宝穿开裆裤。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)