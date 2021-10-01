轻松长高四要素，缺一不可

做父母的，都希望孩子能够拥有一双大长腿，事实上，孩子的身高除了和遗传因素有关外，还和后天因素有很大关系。父母想要让孩子长高高，在生长发育关键期一定要做到以下几点，快来看一看吧。

1.补充维生素D

维生素D不仅能预防佝偻病，还能促进孩子骨骼的生长发育。1岁以上孩子，每天需补充400-600diu的钙以满足身体发育需要。另外，家长要经常带孩子外出晒太阳，让身体生成更多维生素D，帮助身体吸收更多的钙，促进骨骼发育，有助身高增长。

2.营养均衡

家长应抓住孩子成长发育黄金期，为他提供充足而全面的营养。日常生活中，家长要注意饮食搭配，保证饮食中的营养，满足孩子的生长发育需求。1岁以上孩子除了吃好一日三餐，每天还要喝500毫升的牛奶。

3.作息规律

不少父母都有熬夜的习惯，孩子入睡时间也因此变晚。孩子每天很晚才睡，不仅会造成生物钟紊乱，还会错过生长激素分泌的黄金期。研究表明，晚上10点到凌晨2点，生长激素的分泌处于高峰，是白天的好几倍。家长首先自己要改变睡眠习惯，保持良好的作息规律，给孩子树立一个好榜样，让孩子养成早睡早起的好习惯。

4.运动：游泳

对于孩子来说，游泳除了可以促进身高增长外，还有助于大脑发育，是帮助孩子健康成长的好运动。孩子练习游泳时，不但可以拉伸四肢，还可以提高肺活量，让呼吸系统得到锻炼、提高身体抵抗力。要注意的是，孩子刚吃完饭千万不要带他去游泳，剧烈运动很容易导致胃部不适，影响孩子的身体健康。

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