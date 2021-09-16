70岁冒死生娃，被3亿人群嘲！那对任性的老夫妻后来怎么样了？

最近无意中刷到一部日剧《70岁生第一个孩子》，据说开播以来口碑两极分化，引发亿万观众热议。

我本以为是一部催生大片，没想到看着看着，却发现相当温暖、治愈。

虽然编剧设计了一个「70岁生孩子」的脑洞，但是撇开这个离奇荒诞的设定，这部剧引发的思考，还有很多……

1

一个靠谱的老公

是生育路上最大的底气

江月朝一，65岁，一个普普通通、平平无奇的日本老头。

这一天，他终于退休了。

回家的路上，他在心里憧憬着即将到来的晚年生活，或许可以带着妻子到处旅行？或者改建厨房？

没想到，妻子却给了他一个更大的“惊喜”。

“我怀孕了。”

朝一不敢置信地看着夕子，甚至一度怀疑她得了老年痴呆，抑或是肚子里有个肿瘤。毕竟夕子已经70岁，怀孕？ 怎么可能？！

经过再三确认，朝一终于接受了现实：妻子真的怀孕了……

生，还是不生？这个问题摆在了这对老年夫妻面前。

喜欢孩子的夕子坚持要生下来。

朝一却有很多顾虑：

这么大年纪生孩子，夕子会不会有危险？

孩子会健康吗？

他们已经古稀之年了，万一有个三长两短，孩子怎么办？

夕子的同事知道后，极力反对，她认为这是一个非常自私的决定。

哥哥也匆匆忙忙赶来，让夕子在还没显怀前赶紧把孩子打掉。

他无法接受妹妹这么大年纪还生个孩子出来，实在太丢人了！

就在夕子几度怀疑自己是不是做错了时，朝一站了出来，他决定支持妻子，迎接这个意外来临的小生命：江月未来。

他陪着妻子一起去医院做产检，感受到小生命的胎动，激动地落泪。

他开始买买买，家里堆满了他从超市搬回来的大包小包婴儿用品。

他主动去参加新手父母育儿课程，在老师的指导下学着换纸尿裤、给宝宝洗澡，还穿上特殊装备体验妻子怀胎十月的辛苦。

他算了一下养孩子的花费，决定节衣缩食过日子，拉面馆不去了，烤串摊前站了许久还是转身离开。

他怕自己身体不健康，无法陪伴孩子长大，狠下心来把抽了大半辈子的烟给戒了。

“你确定不最后再抽一支吗？”夕子得知丈夫戒了烟，大吃了一惊。

“我还是多活一支烟的时间吧！”朝一笑着回答。

夕子已经年近70，超超超高龄孕妇，自是不轻松。

但是有了朝一的支持和陪伴，她终于安然度过了孕期。

2

当你累的时候，还有我在

夕子要生了！

朝一很害怕很惶恐，但他还是鼓起勇气走进产房，陪在妻子身边，握着她的手，一起迎接孩子的第一声啼哭。

初始的激动和新鲜感渐渐褪去，这对老年夫妻迎来了鸡飞狗跳的育儿生活。

每三小时喂一次奶、天没亮就被孩子哭声吵醒，还有不停地换纸尿裤、各种家务活儿，生活一片混乱，夕子也越来越焦躁。

此时，朝一没有做甩手掌柜，主动揽过了所有家务。他想着，自己多努力一点，夕子就能更轻松一点。

但是，无论他怎么做，夕子都不满意。

洗衣服不分类，被骂；

奶瓶没刷干净，被骂；

喂奶的时间和奶量没做记录，被骂；

不小心吵醒了孩子，又被骂……

直到一次，夕子发现朝一把洗好的碗筷放得乱七八糟，另一边孩子又不知因为什么原因哇哇大哭。

她终于爆发了。

“你怎么尽帮些倒忙！请你出去！”她对朝一大喊。

朝一默然出门，茫然地走在大街上，等待情绪平复。

等他回来时，妻子已经平静下来，她向朝一倾诉：因为生了孩子，我什么都做不了。

朝一找了个理由，将夕子打发出门，希望她利用这个机会走一走，散散心。

很久没有出门的夕子，深深地呼吸了一下外面的空气。

她捧着咖啡，慢悠悠在公园里走着，看着天空中一只气球渐渐远去，心情忽然开朗了许多。

当她回家时，朝一正在叠衣服，孩子躺在一旁咿咿呀呀。

还好，家里没有崩塌呢！

朝一用行动告诉她：如果你累了，就去走走吧，呼吸一下自由的空气。家里，有我在呢！

然而，夕子还是生病住院了，毕竟她已经70岁了。

照顾孩子的重任落在了朝一一个人身上。

他这才体会到24小时围着孩子转，睡不到一个整觉的疲惫。

感受到了孩子哭得哇哇叫却怎么也哄不好的无助……

经历了上厕所都得把娃带上的憋屈，完全没有自己的时间和空间。

他以为自己已经做得足够好，直到亲自带孩子，才发现，帮把手和自己带真的不一样。

那一刻，他更加理解了妻子的孤独和无助。

3

养育孩子

是一个不断学习的过程

没有孩子的时候，朝一和夕子习惯了独来独往。

有了孩子之后，他们试着与年轻家长打成一片，交流有关孩子的各种问题。朝一还被另一位爸爸邀请去卡拉OK，这是他从未有过的体验。

为了让孩子戒掉尿不湿，他们想了很多方法。

比如：

把她喜欢的玩偶放在马桶上；

在厕所跟她玩一场捉迷藏，让她先习惯；

给她读有关于如厕训练的绘本故事；

借鉴别的家长的做法

买儿童坐便器

……

当又一次如厕失败，未来躲到了床底下。

朝一问她为什么害怕上厕所，未来说：因为会咬屁股。

原来在小朋友眼里，马桶是如此恐怖的存在。

朝一不再逼孩子：爸爸知道了，以后不用马桶也行。

恰恰是因为朝一的理解，未来慢慢放下恐惧，开始主动尝试独立上厕所。

还有一次，未来学会了打人，动不动就踢夕子，说了几次都不管用。

朝一看到后，没有指责未来，而是让她打自己，不停地打。

打了几下之后，未来自己停了手。

这时朝一问：打人的感觉怎么样？不喜欢吧？心情变得很糟糕吧？

教育完未来，他看着女儿愣住的小脸，把她揽进了怀里。

晚上，女儿已经睡去，朝一和夕子又讨论起教育的问题。我们这样教育孩子到底对不对？会不会伤害到孩子？

最后只能感慨：没有正确答案啊！

所以，做父母是一个不断学习的过程。无论是20岁还是70岁，都需要从头学起，不断反思，和孩子一起成长。

4

后来，他们怎么样了？

最后一集中，一个意料之中的问题终于来临。

因为年纪大，朝一和夕子经常被当成是未来的爷爷奶奶。幼儿园里的小朋友也因此取笑她，未来对此很沮丧。

她问夕子：为什么妈妈是老奶奶呢？

夕子没有责怪女儿，而是跟她认真解释：因为未来是一个非常坚强的孩子，妈妈年纪这么大，也能从妈妈的肚子里出来。

他们还给未来看了孕期时夕子录下的视频，让她明白：

爸爸妈妈一直一直一直在等你，你被期待出生的时间比任何人都长；

虽然我们在你身边的时间会少很多，但是给你的爱，绝对不会输给任何人。

夕子因为身体原因，一度自我怀疑：

我是不是把未来变成了一个可怜的孩子？

我该不该把她交给亲戚抚养？

但是在朝一的鼓励下，她还是决定，只要他们活着一天，就要尽好做父母的责任。

也正因为感受到了父母全部的爱，未来才能自豪地说：我能被生下来，真是太好了！

5

我想这部剧的焦点并不在于高龄生育，「70岁生孩子」只是编剧为了加强戏剧冲突而故意搞出的设定而已。

这对老夫妻所遇到的问题，例如准爸爸没有做好心理准备、产后妈妈的情绪波动、照顾孩子的一地鸡毛、培养孩子的行为习惯等等，其实年轻爸妈也都会遇到。

这部剧正是通过70岁生孩子这一荒诞设定，将有了孩子后可能遇到的问题，浓缩在这一段特殊关系里。

于是，

我们看到独自一人带娃是如何崩溃的；

我们看到丈夫的支持和理解有多重要；

我们看到父母应该如何陪伴孩子成长；

我们看到社会邻里守望相助，能帮父母解决多少后顾之忧。

我想，这才是我们应该思考的。

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