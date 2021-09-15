没想到吧！男性也有最佳生育年龄~

一直以来，“生育压力”这柄利剑似乎都只悬在女性头上。

二十多岁的女性常常被人提醒催促，要抓紧生育黄金期生孩子，不然对自己不好，对孩子也不好。但对于男性，社会总是很宽容，毕竟五六十岁喜得娃的也不在少数。

不过这并不意味着男性就没有最佳生育年龄。生育从来都不是某一方的事情，如果要衡量年龄对于孩子的影响，父母双方都该被纳入考虑范畴。

那么男性最佳生育年龄是多少岁呢？哪些因素会影响男性的生育力？

男性最佳生育年龄

近期，在BMJ上有一篇论文研究揭示了爸爸年龄对妊娠的影响。

从这张表格中可以看出，随着爸爸年龄的增长，婴儿早产、癫痫、低出生体重等事情的发生率也在升高。

但是也并不是说爸爸年龄越小越好，25岁以下的爸爸，生出来的孩子5分钟Apgar评分＜8的概率要显著提高。

因此，综合多方因素，从医学上来说，最适合男性的生育年龄是25-34岁之间。

低龄产夫

我们先来看爸爸年龄过小的问题。

首先，从个人的角度，太年轻当爸爸，可能他们自己本身也没有做好准备。

25岁以下的男性，正处于事业和学业的上升期，经济上并没有保障，心理上也尚未完全成熟，难以承担一名父亲的责任。

其次，从孩子的角度，已经有不少研究表明，25岁以下的年轻父亲，生下的孩子身体健康方面的缺陷风险更高。

高龄产夫

一直以来，我们只听说过“高龄产妇”，因为男女生育能力的确有很大不同。

对于女性来说，卵细胞数量随着年龄增加而递减，直至消失。正常情况下，女性绝经后就没有生育能力了。

但对男性来说，理论上，一般情况下，男性一辈子都可以拥有精子，也就意味着一辈子都有生育的能力。

不过随着年龄的增长，高龄产夫同样也会有各种问题。

1 问题一：生精能力减弱，精子质量降低

35岁开始，随着年龄的增长，男性的身体机能也会下降。

再加上一些不良的生活习惯以及环境的影响，睾酮水平降低，附睾液分泌减少，生精能力也自然随之减弱。

并且，精子的质量也会随之下降，出现精子浓度、活力不同程度的减低，和畸形率的增高。

这会带来什么问题呢？精子减少，且质量减弱，会直接降低伴侣的受孕成功率。也就是说，会增加怀不上的可能性。

也正是因为这样，海内外的人类精子库都对捐精者有要求限制，例如美国化为40岁，有些地区甚至限定在34岁。

2 问题二：影响胎儿存活率和畸形率

前面也提过，随着爸爸年龄的增长，婴儿早产、癫痫、低出生体重等事情的发生率也在升高。

事实上，当父亲45岁以上时，早产、低出生体重儿和妊娠晚期胎死宫内的发生几率也都有所上升。

另外，随着男性年龄增长，DNA突变也在增加，会提高新遗传病的产生率。还有不少研究认为，高龄产夫与孩子的自闭症有复杂的关系，且是导致儿童癌症发病的危险因素。

因此，男女都有最佳生育年龄。如果想要遵循最佳生育年龄来做生育计划，爸爸妈妈双方的年龄最好都要考虑到哦~

哪些因素会影响精子质量

当然，这些都是普遍而言。并不是说最佳生育年龄内生孩子就一定没问题，或者在此范围外就一定会有问题，这只是一个概率问题。

大家也不必过于焦虑，相对来说，健康诞生的孩子还是占据大多数的。

那么，除了年龄这种不可控的因素之外，还有哪些因素会影响精子质量呢？

①生活习惯

吸烟、喝酒、熬夜、肥胖等不良生活习惯和状态会影响精子质量，如精子数量降低、改变精子的活性和形态。

②心理因素

现在生活压力大，生活节奏快，不少人不仅身体健康处于亚健康状态，心理情况也不容乐观。而压力、焦虑、抑郁等异常精神心理状态，也会导致机体神经内分泌发生紊乱，继而使精子生成受到影响。

③环境因素

污染物和辐射也会影响男性的精子质量，例如空气中的PM2.5、PM10、SO2、NO2等浓度，就与精子运动力呈负相关。

④遗传因素

如性染色体异常和基因突变等，也可能导致性腺发育不良或无精子形成。先天性双侧输精管缺如等先天性畸形，也会影响男性的生育力。

⑤疾病影响

部分药物和化疗可能会影响男性的生育力，例如一些抗高血压药物、抗抑郁药、炎症性肠病药等。

它们会直接影响精子产生，间接改变人体内激素水平，影响性功能或抑制性欲，因此对精子质量有一定的影响。

25到34岁是男性的最佳生育年龄，男性也可以选择冷冻精子以备后用。

男性想要孩子的话，应该改变不良生活习惯，保持良好情绪，远离污染源，提高精子质量。

毕竟生孩子是两个人的事情，应该要一起努力~

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