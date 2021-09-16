“认亲之后，亲妈要我去告养母”

1988年1月10日，5个月大的曹平（化名）被保姆拐走。

此后多年，父母和警方一直在寻找他的下落，却没有任何消息。

直到2020年5月29日，在桂林市公安局刑侦支队的帮助下，曹平得以和亲生父母相认。

“一个横跨32年的寻亲故事画上了圆满的句号。”

然而，真的圆满了吗？

曹平的亲妹妹曹颖（化名）显然不是这么认为的。虽然哥哥找回来了，但他不在的这32年里，父母的世界坍塌了，他们日夜难安，牵肠挂肚，四处奔波，身心俱疲，这么多年的苦和罪竟是白受了吗？

本来他们家算得上是小康家庭，可以给哥哥曹平一个更好的成长环境，没想到被拐走后，哥哥连高中都没能读得上，这成了父母的心头之痛。

当年的拐骗者必须受到法律的惩处！

根据新闻报道，曹平父母家人皆指认，养母秦某英就是当年来他们家将孩子拐带走的保姆。

而秦某英却自称，孩子是她捡来的。因她生育艰难，就抱回家养着了。

生母和妹妹希望曹平一起指证“养母”，曹平对此很是反对，甚至认为生母把仇恨看得太重。

“（亲生）母亲要我去法庭指证我养母，我没有同意，叫了三十多年的妈妈，也有过养育（之恩），我做不出来那种事。”

“有人说我‘给人当狗养还帮别人讲话’，他们可以侮辱我，但不能侮辱我的爷爷奶奶，他们是对我最好的人。”

据悉，曹平已经结婚，有了两个孩子。

“我也要生活，要养家，要糊口，希望不要再来打扰我们已经平静下来的生活了。”

曹平希望，这件事就这么过去，上一辈的恩怨，他不想管也不想参与。

此前，曹平父母已经先后向桂林象山区检察院、桂林市检察院提起申诉。

今年8月9日，曹颖收到桂林市检察院的《刑事申诉结果通知书》称：犯罪嫌疑人秦某英拐骗不满十四周岁的未成年人脱离家庭和监护人，涉嫌拐骗儿童罪，但因本案已过追诉时效，象山区人民检察院作出的不批准逮捕的决定正确。

对于这样的结果，曹颖难以接受，她表示将继续向上级部门申诉。

纵观近年来寻回孩子的事例，结局大都差不多，无非是亲生父母和养父母都是孩子的父母，彼此当亲戚走动。

《失孤》原型郭刚堂寻子24年，终于盼来了跟儿子郭新振相认的一刻。

儿子找到了，当年拐卖孩子的人贩子也伏法了，而那对养父母呢？

郭刚堂只能当一门亲戚处着，是无奈也是妥协。

认亲没多久，儿子郭新振就表示，他想留在养父母身边照顾他们。而亲生父母这边，他有空的时候会回来看看。

保姆何小平将雇主家的儿子拐走，26年里当亲生儿子养着，直到她主动揭开此事。这个案件曾经轰动一时，但是至今未见到何小平受到什么惩处。

虽然近年来“买卖同罪”的呼声越来越高，但是实际案例中，追究养父母责任的少之又少，几乎没有。

此次曹平父母坚持追究“养母”责任，则将另一个可能铺在了大众面前。

如果追究“养父母”，会怎样？

此事在网上发酵后，网友也是议论纷纷，各有各的看法。

很多网友义愤填膺，支持亲生父母起诉养父母，获赞无数。

也有部分网友认为养父母毕竟养育了他32年，肯定有感情了，不是说舍就能舍的。

有人说父母应该尊重孩子的选择，否则可能再一次失去儿子。

有网友则说曹平也为人父了，更应该体会到父母失去孩子30多年来的煎熬。

另有网友对“已过追诉时效”提出质疑。

对于此事，你怎么看？

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