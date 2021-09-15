“为了让孩子长高， 我竟然做出这么多荒唐事”

”鸡“学习算什么，不少家长已经开始”鸡“起孩子身高了，以致于闹出不少事情来。

“我1米7，儿子总不能比我矮吧？”

“学习的话以后有的是时间学，但长个子就这两年。我至少要给她弄到一米六以上心里才踏实。”

……

不得不说，这届家长真的是很焦虑了！

对于孩子身高，大家的期望值越来越高了，不仅接受不了孩子”低人一等“，还要孩子”出类拔萃“才行。

01

13岁的杭州女孩媛媛深受其害，被妈妈”鸡“出了胫骨结节骨骺炎。

身高1米58，体重快120斤！虽然初潮来了，但骨骺还没完全闭合，爬上1米6还是有机会的！

于是，焦虑女儿身材，想让她“能再高一点瘦一点，看起来能更美一点”的媛媛妈妈，便逼着女儿每天跳绳3000个。

在听到女儿说左膝疼痛，媛媛妈妈一度还觉得女儿是想偷懒，直到拿到医院报告慌了。

无独有偶，10岁男孩亮亮也很”受伤“，被跟骨骨骺炎找上了门。

由于夫妻俩身高都不高，亮亮妈妈很关心儿子的长势。一听说多跳绳能挖掘孩子的生长潜力激动了，马上展开行动每天盯着儿子跳2000—3000个。

当听到医生说”最近不能让孩子再跳绳了“时，亮亮妈妈最担心的却是“那怎么办？不跳绳孩子还怎么长高？“

对，跳绳有助于长高，多练练还能在体测中拿到高分，看似一举多得！但凡事过犹不及啊，而且跳绳也是有讲究的。

医生也说了，运动的确对孩子孩子长高有帮助，但跳绳并不是唯一选择。再有，未免孩子运动受伤，跳绳不仅需要控制量，一天跳1000—2000个为宜，跳时还要穿抗震力强抗震力强的运动鞋，并选择平坦的地面，最好是有弹性的塑胶跑道。

02

更可怕的是，常规的食补加运动长高的方式迫切希望孩子长高的家长了，有些人锁定了“黑科技”——“增高针”。

前不久，新华社专门出了一篇名为《身高焦虑就打“增高针”？危险！》的报道，文章指出，目前生长激素被作为“增高针”，在临床医疗机构已经有被滥用的苗头。

有位妈妈甚至在一年内为儿子花费了48万元，在各大“身高促进门诊”连番辗转，结果孩子仅仅长高1cm。

浙江大学医学院附属儿童医院内分泌科副主任黄轲，一天接诊了一位病急乱投医的妈妈王女士。王女士担心儿子身高偏矮，陆陆续续在各种“身高促进门诊”就诊，一年下来花了48万元，结果儿子只长高了1厘米。

所谓的“增高针”,其实就是注射生长激素！生长激素在体内是由脑垂体合成分泌，可以促进内脏、骨骼、全身生长，有利于蛋白质合成，有助人体生长发育，帮助身高增长。

通常，只有孩子患上了矮小症才需要使用药物治疗。非病理原因，孩子使用生长激素反而会引发各种健康隐患！

但这依然挡不住部分家长“鸡”身高的决心，就是有人因为焦虑，宁愿冒着巨大风险，花巨款交智商税。

柚子家就是这样，刚开始把精力放在女儿的营养、运动和睡眠上，希望自然长高。甚至孩子奶奶找来民间偏方，说吃“不打鸣的小公鸡”可以长高都没反对。

然而努力了一年了没什么效果，柚子夫妻越来越焦虑。所以在听说有同事家孩子打生长激素长高了很心动，立马开始行动。

打针的2年，效果不明显焦虑，一边骂一边找网上成功案例给自己洗澡，而长高了吧又要担心副作用，女儿身体有点风吹草动就把”增高针“列为首要怀疑对象。

小婉家女儿也13岁了，家里咬牙花十万给打了一年的”增高针“,最后只长高了3CM，体重却增加了20斤。

之所以选择打针，一方面是女儿因为升初中后没长高，比同龄人矮，晚上偷偷躲在被子里哭；另一方面亲眼看到邻居家身高也是158CM的女孩，相亲的时候被男方挑来挑去受了刺激，”我们就这一个女儿，不管是长相、学习还是情商都很优秀，凭什么要因为身高’低人一等‘？”

不过，眼见能做的都做了也无法改变，小婉女儿也慢慢释怀了，打算长大后去包容性更好的大城市发展。

好在，柚子家及时放弃。要知道滥用生长激素轻则分泌紊乱导致肥胖，严重的会带来血糖升高、股骨头滑脱、脊柱侧弯等诸多问题。

吉林大学白求恩第一医院小儿内分泌遗传代谢科主任张一宁表示，“药物是用来治疗疾病的。不是说我觉得矮、想长到多高，就打点生长激素，这是非常荒谬的行为。

如果给正常的孩子打生长激素，很可能引起孩子内分泌失调、骨骼生长异常、高血压、肢端肥大症等健康问题。”

所以，还在为孩子身高焦虑，陷入”身高内卷“的家长们醒醒吧~

孩子长高，咱们还是遵循自然规律，后天奋起直追姿势也要对才行！

身高焦虑，你中招了吗？为了让孩子长高，你做了哪些努力？或者为了让你长高，你爸妈曾放过什么招，欢迎评论区分享。

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