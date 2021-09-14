一家祖孙3人2猫吃了这食物，全部中毒死亡！

夏秋之交，雨季来临，很多地方都进入了吃菌子的好时节。

然而，菌菇虽鲜，食菌却有风险。

近日，在广东梅州，有一户人家就因为食菌造成了3人死亡……

广东祖孙3人食用毒蘑菇致死

9月4日，在广州梅州平远县上举镇畲脑村，发生一起食用采摘野生蘑菇中毒的惨剧。

当天，林女士和女儿、外孙女在午餐时吃了自己采摘的野生蘑菇，随即出现呕吐等症状。

三人被迅速送往医院进行救治，但是仅仅一天后，3岁的外孙女便抢救无效死亡。

9月6日，林女士的女儿也抢救无效死亡。最终三人都没能逃脱中毒死亡的结局，家中的两只猫也被毒死。

为了搞清楚三人食用的究竟是哪种毒蘑菇，有关专家迅速入山寻找。

专家队刚刚进山，便发现了一种毒蘑菇。据专家介绍，这种闻起来香香的蘑菇有毒，可这种蘑菇烘干后，与食用红菇长得非常像，属于臭红菇的其中一种，它的毒性属于胃肠型的，症状为呕吐、拉肚子。

入山4个小时，专家们共发现了几十种野蘑菇品种，其中有不少都是毒蘑菇，它们分为急性肝损害型、急性肾衰竭型、神经精神型、胃肠炎型、溶血型、横纹肌溶解型及光过敏性皮炎型等，食用后会出现不同程度的症状。

而从林女士一家三口的症状来看，很可能是食用了亚稀褶红菇。这种毒蘑菇在当地很常见，十分盛产，致死率达到了惊人的70%。

因此专家建议，在野外见到野生蘑菇时，不要采，不要煮，不要吃，也不要赠送。

食菌有风险，摘菇需谨慎

蘑菇中毒事件一般常发于夏季，俗语“六月菇，没人哭”说的正是这个道理。

农历六月，蘑菇进入了生长旺季，各种野蘑菇也肆意生长，遍地可见。

然而，蘑菇种类繁杂。就目前来说，我国发现的菌类中，可食用的就多达千余种。这些可食用的菌类滋味鲜美，被制成各类美味，极大丰富了饮食文化。

同时，发现的毒蘑菇也多达435种，专家保守估计至少超过500种，其中含有剧毒可致人死亡的有40多种。

由于食菌有风险，民间对于如何辨认蘑菇也有自己的见解。一般认为，颜色鲜艳、外形好看的蘑菇有剧毒。

注意！专家提醒，这种想法是错误的！！

对普通人来说，仅靠肉眼和根据形态、气味等外形特征难以辨别野生毒蘑菇，即便是专家，有时也需要用上PH试纸等。

有些毒蘑菇看起来平平无奇，素雅无香，却一样可以置人于死地；还有些毒蘑菇与常见的可食用菌类十分相似，很容易被人误食。

另外，关于食用后会出现的症状，专家提醒，一旦食用毒蘑菇，患者可能会出现呕吐、腹泻、幻觉、呼吸衰竭等症状，种类较多，并不明确。

因此，最好的办法就是，切勿随意采食野生蘑菇。

食用蘑菇后身体出现不适，立即前往医院寻求帮助，尽可能告知医生食用的蘑菇种类或蘑菇的特征，切勿抱有侥幸心理。

最后，奉上这段魔性视频~

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