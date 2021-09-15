幼儿园要求填写父母职务，家长担心“区别对待”，是太敏感了吗？

近日，西安一幼儿园要求学生家长填写单位、职务等信息，被刷上了热搜。

根据新闻报道，该幼儿园某班班主任在家长群里发通知，要求家长填写在线文档，登记孩子的学籍信息。

并强调，“后面家长信息及工作单位这些不能空着，至少填写一个家长的信息，不然学籍系统录不进去。”

随后家长开始接龙填写，孩子基本信息、家庭住址、家庭成员的单位和职务等。

但是有家长却担心了，家长单位和职务的不同，能够反映出孩子的家庭背景，这样一来，老师会不会对孩子“区别对待”。比如对权贵家庭的孩子格外关照，对贫苦家庭出身的孩子却漠视怠慢。

还有家长质疑，这种在线填写的形式，在群内是公开可见的，会不会有信息泄露的风险？

此事闹上热搜后，当地教育局回应，此事系老师个人行为，正常情况只登记户口所在地和住址信息。

我们来看看，家长和网友是如何看待此事的。

很多网友表示见怪不怪，各地幼儿园中小学都有要求填写家长单位和职务的。

有网友则认为只是填写一下信息，担心的家长太敏感了。

也有人认为要求家长填写职务信息，是一种明显的越界越权行为。

还有家长爆料，有些幼儿园和学校要求填写的信息更加过分。

有家长发表评论，确实有老师会区别对待，甚至“挟孩子以令家长”捞点好处。

不少家长对此不满，但是敢怒不敢言。

今年8月份，即将开学之际，有网友在人民网领导留言板留言，向北京市政府建议“禁止公办中小学幼儿园收集家长相关信息”。

该网友表示，很多学校要求家长填写工作单位和职务等信息，该信息并不作为学生入学必要条件，也不影响学校的正常教学，且该信息可能造成教师在教学工作中的不公平现象。希望能禁止全市中小学幼儿园收集该信息，只登记父母基本信息即可。

对此，北京市教委回复称：

经核实，非常感谢您的建议，一是市教委正在研究取消父母职务信息的收集，二是该信息只用于学籍管理，严格保密，不对普通教师公布。

关于登记家长职务信息，央视主持人王宁如此评论：看似是学生办理入学登记时的一个小步骤，实际关联着教育公平的大问题。

有网友说家长担心这个担心那个，太敏感了。

可是为什么家长会如此敏感？那是因为，现实生活中确实有个别老师根据家长职务不同，进行利益交换、对学生实施区别对待。

之前网上就曾曝出，天津一位中学老师直接对学生说：

“你爸妈一个月挣多少钱？别怪我瞧不起你！某某的妈妈一年挣的钱都比你妈50年挣得多，你们素质能一样吗？”

而近年来，部分幼儿园要求家长提供的信息越发“五花八门”。有的要求家长提供工资流水，有的要求家长登记住房面积，有的给孩子布置作业画出自家汽车车标……

无论是有意还是无意，都在一定程度上侵犯了家长的信息隐私。也正是在这样的大环境下，家长才会愈发敏感，生怕学校是有目的地收集信息。

你们会介意幼儿园中小学

收集家长职务信息吗？

评论区里说说吧！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)