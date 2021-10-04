孩子犯错，聪明的爸妈该如何做？

孩子犯错后，千万不要对他乱发脾气。父母乱发脾气不但不能教育好孩子，还会让孩子感到害怕。建议大家心平气和地教育孩子，让他明白自己哪里犯了错，避免下次犯同样的错误。如果需要惩罚，则试试以下这些惩罚方式。

处罚方法1：罚站/坐

孩子犯错后不听劝，父母可以采取一定的体罚措施，比如罚站/坐。

在家找个角落划定为“惩罚”区域，孩子犯错后需要接受惩罚，父母可以让他在这个小区域反省自己的过错。请注意，惩罚时间不要太长，并且惩罚时不要跟他说话。惩罚结束后，爸妈要及时告诉孩子惩罚原因，让他明白自己错在哪里，以后应该怎么做。

惩罚方法2：让孩子做家务

做家务是惩罚孩子的一种好方法，它不仅不会伤害孩子的自尊心，还能锻炼他的自理能力。孩子做错事后，家长可以让他做一些他不喜欢的家务，比如洗碗、拖地等等。父母要明确告诉孩子，让他做家务的原因就是惩罚他的错误。提醒大家注意的是，孩子做家务时，一定要注意保护他的安全，如果孩子真的做不了，应及时停止以免发生意外。

处罚方法3：没收零食

对孩子而言，没收零食是一种非常“残忍的惩罚手段。这种方法既能避免孩子吃太多零食又能教育孩子，比体罚更加有效。

处罚方法4：没收玩具

孩子都喜欢玩玩具，有的孩子玩完玩具后不收拾，把玩具丢的到处都是。如果孩子不肯改掉这个坏习惯，父母可以没收他的玩具。

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