从小培养孩子这三个习惯，让他幸福一生

我国著名教育家叶圣陶曾指出，教育的目的就是让孩子养成好习惯。孩子未来发展如何，和养成的习惯有很大关系。父母如果想让孩子拥有幸福美满的人生，一定要从小让他养成以下这些好习惯，赶紧来看看吧~

1.运动习惯：幸福人生的基础

脑科学研究发现，人体运动时，大脑负责注意力的前额叶活跃性更强，变得更专注。另外运动还可以提高大脑中海马回的脑细胞容量，是使孩子记忆力更强，思维更敏捷。

众所周知，多巴胺是一种正向情绪构成物质，被称为“快乐素”，而运动能使身体分泌更多多巴胺，所以喜欢运动的孩子更加乐观开朗。

还有，运动能让大脑获得更多营养，强化神经元之间的链接，形成更多神经神经回路。和不爱运动的孩子相比，喜欢运动的孩子的各项能力更出色。

孩子运动时需要和同伴合作，遵守规则从而获得乐趣。运动还能培养孩子坚持不懈的品质，有助于未来克服面临的各种的困难。

总而言之，孩子喜欢运动，成年后不但身体更棒，综合能力后更出色，更容易获得成功。

2.整理习惯：为幸福人生赋能

日常生活中我们常常发现，有的孩子玩玩玩具后喜欢到处乱扔，家中满地全是玩具；还有的孩子书包乱糟糟的，书桌上散乱着各种书籍、课本。

事实上，这里可不仅仅是简单的家务劳动，而是一种能改变孩子一生的好习惯。

众所周知，人的一生中，有很长时间是在家中度过的，所以营造一个舒适的生活环境十分重要。而想要让生活环境变得舒适，一定要拥有良好的整理能力。

整理除了可以让生活环境变得更整洁外，还有助于提高孩子的思维能力。孩子学习整理时，需要思考物品如何分类，让他的大脑一直在运转。

另外，孩子整理物品可以立即看到成果，会让他获得成就感，进而产生自我肯定感。

整理物品时，孩子还要学会取舍，把不需要的物品舍去掉。人生一个不断整理的过程，孩子需要做出不同选择。孩子从小懂得取舍，对人生的发展影响巨大。

3.阅读习惯：改变人生的力量

著名教育学家吉姆.特利里斯说过：“如果父母能引导孩子爱上阅读，会影响他的未来。”

研究发现，从小养成爱阅读习惯的孩子，学习能力更强，学习成绩更棒。而没有养成阅读习惯的孩子，学习能力大多较差。由此可见，阅读对孩子的重要性。

从短期来看，阅读有助于写作素材的积累，提高孩子的写作能力。而且，孩子阅读能力越强，对各个学科的学习更有利。

从长远来看，阅读是一个受益终生的好习惯，可以给孩子带来很多好处。比如，阅读能增长见识，开阔眼界，让孩子在家就可以了解天下事；阅读可以让孩子接受潜移默化的熏陶，形成健全人格和良好品格；阅读可以让孩子找到通往成功的正确道路；阅读可以让孩子获得勇气和战胜困难的力量。

总而言之，养成阅读习惯，可以让孩子受益终生。

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