原来感染HPV的人这么多……有件事要快安排！

HPV两连问：疫苗你打了吗？给女儿预约了吗？

提到HPV，有些人避之不及。想当然认为HPV感染肯定私生活不检点，打疫苗就是不自爱？！

前不久，@陈瑜儿在微博自曝感染了HPV 16型病毒，活检确认是（宫颈癌前病变）CIN2-3，最高级别的病变。

虽然担心被嘲讽，但小姐姐还是勇敢地把自己的经历发出来，希望更多人关注HPV这种病毒。

还好很少有人发表“荡妇羞辱”，更多的是分享了自己和家人偶然确诊HPV感染的事情。

这几年，虽然HPV得到了越来越多的重视，但还是有不少人对此了解不多，甚至一无所知，以致于错过了预防和最佳治疗阶段。

今天咱们就简单说说HPV病毒以及HPV疫苗的事儿。

HPV感染途径不止于性

的确，“性”是感染HPV的主要因素，但母婴传播、直接接触、间接接触等都可传播HPV。

之前媒体就曾曝出，3岁小女孩喉咙长出“菜花”，一查竟是HPV感染。经医生询问才知道，是女孩妈妈曾感染过HPV。

6岁男孩突然下体长出了白色苔藓样的东西，后医院判断他可能是在外出旅行时使用了不干净的毛巾等造成了间接接触，进而引发HPV感染。

简单的说就是，HPV的传播和感染不仅和性有关。不管性别是男是女，是大人还是小孩，不管有没有性经验，都有可能感染HPV。

当然了，女性中招几率更大。有数据显示，女性这一生中，有80%以上都会感染不同亚型的HPV！所以，由不得我们不重视！

感染了HPV≠得了宫颈癌

HPV(人乳头瘤病毒)是引起宫颈癌的主要致病原因之一。

但更准备的说法是，80%左右的感染者都不会发病，但90%的宫颈癌都与HPV感染有关。

HPV亚型超多，分为高危和低危两个种类，低危感染并不会引发宫颈癌。

大多数情况下，感染了即便家什么也不做，一般1—2年内就会被我们强大的免疫系统自动清除。

只有持续性高危感染HPV，比如16型、18型等，才会增加自身的患癌几率。

而接种HPV疫苗是目前预防宫颈癌的有效手段，能起到预防高危HPV感染的作用，从而降低了自身患宫颈癌的几率。

看，这保护力多给力！

有报道指出，我国宫颈癌的发病率正在以超过10%的年均增速快速增长，且有年轻化的趋势。

近年来，宫颈癌的发病越来越年轻化，已经成为我国女性癌症死亡（仅次于乳腺癌）的第二大病因。

张文宏医生曾说过，“人类历史上只有两个疫苗能预防癌症，一个是乙肝疫苗，另一个就是HPV疫苗。”

HPV疫苗不是成年女性的专利

目前，市面上的HPV疫苗主要有2价、4价、9价三种。（价前面的数字就是表示可以有效预防的病毒数量。）

在没有性生活之前，疫苗的效果最好。建议女生年满9岁之后，越早接种越好。

去年5月，已经有10岁女孩打了国产二价HPV疫苗。

如果有了性生活也不影响接种，有娃再打也有意义！

有研究发现，我国女性感染HPV有2个高峰，分别是20岁左右，以及40-45岁左右。在此之前打上HPV 疫苗，好处大大的~

已经感染染HPV的人群也有必要接种HPV疫苗！

要知道，HPV疫苗虽然对于已经感染的HPV型作用较小，但还有“协同保护”作用，可以保护预防其他亚型HPV哟~

如果近期接种新冠疫苗，要间隔至少2周再打HPV疫苗。

具体选择几价疫苗，大家可以根据自己和孩子年龄来选择（由于各地对于各类型HPV疫苗年龄限制规定落地不同，具体以当地执行标准为准）

不过注意了，除了年龄限制之外，有些特殊人群也是不建议接种。

至于男性，如果有机会、有条件的话，同样建议接种HPV疫苗。

这是因为虽然男性不会得宫颈癌，但会把HPV病毒传染给女性啊~而且是男性感染HPV可致外阴、阴茎、睾丸表面、尿道口、肛围等部位发生病变，严重的可导致生殖器癌、口腔癌的发生。

现在国内想要接种HPV疫苗，通常有3种途径：前往公立医院、私立医院或是国外进行接种。

还没有打HPV疫苗的朋友们，快安排吧~如果你家女儿已经快到9岁了，也可以预约了。

另外，好期待HPV疫苗早日尚未纳入国家免疫规划或医疗保险覆盖范围，让更多的人获得保护。

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