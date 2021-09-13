“阿里女员工案”中的另一位妻子，也值得点赞

我很清楚，写下这篇文字，会招来更多的反驳和批判，挨更多的骂，但有些事还是要说。

作为一个专注为女性群体发声的母婴平台，深知一个幸福的家庭，对孩子的成长有多重要，所以夫妻相处、家庭关系都是育儿网公众号关心的话题。

上个月“阿里女员工案”曝光后，我们也和大家一样关注。

8月13日，也是这起事件社会反响最热烈的时段，我写了：阿里被侵害女员工背后的男人，请给他点赞。

首先，谢谢所有阅读、评论、点赞、转发的粉丝，不论您是认同还是反对。

这篇文章不是为了揭秘这起事件，因为所有的信息都来源于受害人自述和官方通报，除了当事人，没有人能得到什么内幕。

重点是，受害女员工夫妇共同面对困境时的感情，那篇文章后半段还有因车祸离世的于月仙，生前和丈夫的感人故事，是一个意思。

在后台留言区的评论中，有不少都说“事件有反转”，坐等我“打脸”。

目前，这件事终于结案。

不同于另一位嫌疑人张某涉嫌强制猥亵罪依法批准逮捕，阿里原员工王某文，也就是受害女员工的领导，有强制猥亵行为，违反《治安管理处罚法》，但不构成犯罪，不批准逮捕，依法治安拘留15天。

认为“剧情反转”的朋友我非常理解，大厂、领导、灌酒、性侵，哪个词都足以引起轩然大波，就在全国人民群情激愤之时，却发现事实与受害人描述有诸多出入，难免让人对受害人的诚实产生质疑。

耐人寻味的是，最先说王某文“有错无罪”，质疑受害人隐瞒真相的，不是公安机关，而是王某文的妻子。

相比较案件中受害人的丈夫，这位妻子的出场，晚了一点，但绝对惊艳。

8月22日晚，“阿里女员工案”王某文的妻子在社交平台发文，称：自己的丈夫是犯了错，但错远不及犯罪。

她承认自己对丈夫的失望和愤怒，但在和丈夫的谈话后，冷静分析，一一比对，试图还原当时的情况。

最后认为丈夫的坦白与警方的“通报”基本一致。

受害女员工周某的描述，有很多与事实不符的地方，很多不利于自己的细节没有披露，误导媒体和网友，涉嫌诬陷。

尤其是受害人对嫌疑人的所作所为，最为扎眼。

几个问题犀利且精准。

案件走向了“罗生门”的方向，众人都在等待，而最后警方的处理也证明了，这个被告“强奸猥亵”的领导，确实做错了事，但没有犯罪。

他的妻子，面对丈夫千夫所指的情形，没有丧失理智。

她伤心，愤怒，但仍然和丈夫核实情况。

理智让她第一时间冷静下来，分析其中的蹊跷。

我想，任何一位妻子，在面对这种情况，都感到崩溃。

自己的枕边人，成了人人痛恨的“强奸犯”。

不仅违法，还与“其他女人发生了亲密接触”，是出轨行为。

甚至，连警方都怀疑“强制猥亵”的罪名。

在这种情况下，发表声明，为丈夫没有做过的“罪行”辩护，真的需要勇气。

想都不用想，网友会用什么语言回复。

毕竟我说两句受害人的丈夫都会挨骂。

什么“不是一家人不进一家门”、“你们是*子配狗”、“赶紧去查查性病”······这些都已经算文明了。

更多的人，是认为，不过又是一出“中国好妻子习惯性护家”的狗血剧。

那此时应该怎么做呢？

痛骂啊！离婚啊！要么就别吱声啊！

先把气出了，“陈世美西门庆们”铡了才干净。

但真相呢？不重要吗？

这位妻子为什么要选择公开发文？

首先，即使真的犯罪，犯人有没有权利为自己辩护？

真的不怕有冤假错案吗？在这起案件中，就没有“强奸”案情的发生啊。

其次，她不仅是一位妻子，还是一个妈妈，她还有父母亲友。

她要保护自己和孩子，保护这个家。

她能把疑点说出来，扭转不利的舆论，她和孩子才不用承受异样眼光。

如果，仅仅是如果，日后她还愿意和丈夫一起生活。

那么这位王先生，大概一辈子忘不了这段经历，这比什么监控都好使。

即使两人各奔东西，至少，也能最大程度保护她作为妻子的权益。

这个决定，很壮烈，也很聪明。

作为女人，她保护了这个家。

在这位妻子所发布的文章中，最后一段，她感谢了“舆论漩涡中，依然理性看待问题，尊重事实追求真相的”所有人。

其实，她自己才是那个最理性的人。

这才是她值得称道的地方，也是很多人缺失的。

从某种角度说，和那位受害女员工的丈夫，又有什么不同呢？

还有那个“货拉拉跳车案”，司机被称为“强奸杀人犯”“推女孩坠车的凶手”时，他的妻子面对丈夫被羁押的现实，和扑朔迷离的案情，除了积极寻求法律援助，为丈夫申诉，还要负担生活压力，“为了赚更多钱，我要工作到晚上9点下班，根本没有时间照顾孩子”。

有一次，好不容易她有空回家一趟。结果发现儿子生病发烧，人顿时就崩溃不行。

他们都是受害者，遭受了比肉体伤害更折磨的心灵伤害。

他们都很爱自己的另一半，愿意选择相信。

网友们不是总说不再相信爱情了吗？

在看了那么多渣男渣女设坑欺骗的剧情之后，如果还能有人愿意在感情中信任、保护爱人，也能给围观者多一些信心吧？

我无意为任何人洗白，该承担的后果，一个坏人也没法逃脱。

同样，不该承受的指责，就不该有人被构陷。

现实，永远比新闻报道要复杂，我们不能做过多的猜测和联想，只能交给执法机构来找出真相。

况且，大厂对于员工的保护，因为有了监督和舆论压力，知道重视，学会提前预防。

丑恶的“酒桌文化”、“公司文化”，开始受到更多的监督，至少不会再那么明目张胆。

而其他人，也会在这场轰动全国的案件中，得到启示，得到普法教育。

其实这场“罗生门”中不会有胜利者，因为涉事的两个家庭，从此以后都将变得不同。

对于受害女员工，已经有律师表示，她构不成“诬告陷害”罪，至于会不会被追究其他责任，只能等待官方后续报道。

作为旁观者，我有没有被打脸，真的无所谓，没发生犯罪，不是一件好事吗？

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