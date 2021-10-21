这样的父母会养出低情商孩子，其中有你吗？

父母都希望自家孩子拥有高智商和高情商，将来更容易出人头地。但情商和智商有很大不同，智商和遗传有很大关系，而情商完全是后天培养而成。那么，父母该如何培养出高情商孩子呢？赶紧来看一看吧~

这几类父母会影响孩子情商发展

儿童心理学专家研究发现，孩子的教养高低和父母的家庭教育密切相关，家长是高情商，孩子的情商不会太低；如果家长总是抱怨他人，会在很大程度上影响孩子的情商发展。以下三类父母就是典型：

1.父母之间关系紧张

家庭关系和谐可以让孩子获得充足的安全感，使其健康成长。如果父母双方关系紧张经常吵架，会给孩子的心理带来阴影。孩子在这样的环境下生活，想要提高情商会变得很困难，反而会让他们的性格变得暴躁起来。

再说，孩子经常看到爸爸妈妈吵架甚至大打出手，内心会严重缺乏安全感，变得非常自卑好抑郁。

2.自私自利，锱铢必较

有的父母是小心眼，不管做什么事情都要斤斤计较，喜欢占小便宜。事实上，这样的人不受人欢迎，很难交到知心朋友。

而情商高的人非常擅长处理人际关系，在与人交往过程中会让人感觉很舒服。如果父母想要培养出高情商孩子，应先从提高他的人际交往能力开始。

3.父母情绪控制能力较差

父母是孩子的老师，而孩子是父母的影子。如果家长情绪控制能力差，脾气火爆，经常对孩子大声吼叫，不仅会妨碍孩子的情商发展，还会影响亲子关系，导致孩子越来越不听话，长大后不愿意和父母亲近，甚至发生离家出走。

如果家长的脾气相对温和，不管碰到什么事情都很淡定，用相对平和的方式进行处理，孩子的性格也会变得很友善很温和。

因此，父母在日常生活中要做好情绪管理，不要随意对孩子发火，以免影响亲子关系和孩子的情商发展。

把握好两点，培养出高情商孩子

一个人情商不高，往往很难出人头地，社会地位也不会很高。这类人尽管每天怀揣着梦想，但不会付之行动，只会怨天尤人，把自己的不良情绪传播给身边的人，很难获得事业成功，也交不到知心朋友，浑浑噩噩度过一生。

父母如果不想孩子成为低情商的人，一定要做好以下两点：

1.让孩子学会分享

情商高的人通常性格开朗，不会自私自利，深受他人欢迎。家长要让孩子学会分享，体会到分享的乐趣。

2.当好榜样

父母是孩子的主要模仿对象，想要让孩子孩子变得更优秀，父母在日常生活中应保持良好的行为习惯，给他当好榜样。

相关研究表明，6岁前是培养孩子情商的最佳时期，父母一定要抓住，让孩子成为一个高情商的人。

提高孩子情商，让他学会表达情绪、认识情绪、处理不良情绪十分重要。请注意，6岁前孩子认知能力较弱，听不懂大道理，最好的教育方法是陪他一起阅读绘本。

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