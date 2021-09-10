被医生列入黑名单6大儿童玩具，很多人都买过

玩具是孩子成长过程中必不可少的小伙伴。没有被玩具慰藉过的童年，是不完整的。

但并不是每一个“小伙伴”带来的都是慰藉，也有不合格者甚至会给小朋友带来不可挽回的伤害。

今天我们撸娃教务处就来跟大家说说6款被儿科医生列入黑名单的玩具。

NO.1

市面上五分之四的洗澡鸭，所挤出的浑浊液体中，都含有潜在的致病细菌！

NO.2

若误食就有致命风险，这些磁珠在肠道之间相互吸引，会造成磁力珠之间的肠道缺血坏死。

NO.3

材料很多都可能是废旧塑料回收，有毒有害，戴在脸上，容易通过口腔鼻腔进入到人体内。

NO.4

一旦误食进入消化道后，会吸水进一步膨胀导致肠梗阻，随时都有威胁生命的风险。

NO.5

发光氢气球，一旦爆炸威力比较大。

NO.6

目前市面上几乎所有的“水晶泥”内全都含有硼砂成分，硼砂对人体健康的危害极大，短时间内过量摄入，会出现恶心、呕吐、忧郁、惊厥、皮肤潮红、循环衰竭等症状。

若长期过量摄入，会引发多脏器的积蓄性中毒，造成肝、肾、脑、肺等器官的损伤。

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