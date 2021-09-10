宝宝用不用枕头差别大，速来看！

宝宝用不用枕头睡觉，父母们对此争论不休，有人认为宝宝用枕头睡觉好，有人认为宝宝不用枕头睡觉更好。那么，用枕头睡觉的宝宝和不用枕头睡觉的宝宝，长大后有什么不同呢？

宝宝用不用枕头睡觉，长大后有什么差别？

宝宝用不用枕头睡觉，长大后的差别主要体现在以下三个方面：

1.头型发育

和不枕枕头睡觉的宝宝相比，枕枕头睡觉的宝宝头型更圆润一些。

新生宝宝的头骨较软，长时间保持同一睡姿会导致骨骼发生变形，很多父母利用宝宝这一生理特点来改变他的头型。

需要提醒各位注意的是，不要过早让宝宝枕枕头睡觉，以免头骨和颈椎发生变形，危害身体健康。

2.脑部发育

若是孩子睡觉始终不枕枕头，血液会一直涌向头部，导致脑部一直处于充血状态。大脑充血会引发脑细胞缺氧，不利于脑部发育。

3.颈椎发育

有些朋友偶尔不用枕头，第二天会感觉整个颈椎不舒服。这是因为不枕枕头会使颈椎处于“悬空”状态，颈椎受到头部好身体压力而发生变形导致。

因此，那些睡觉时一直不枕枕头的孩子，长大后颈椎容易发生异常或者出现变形。

何时让宝宝枕枕头睡觉？

当宝宝有以下这些表现时，就可以让他枕枕头睡觉了。

1.睡觉时翻身次数变少，不再满床打滚。

2.宝宝单独躺下不肯睡觉，非要枕着妈妈的手臂上睡觉。

3.宝宝晚上睡觉时不停哭闹。

4.宝宝开始和父母争抢枕头。

选多高的枕头最合适？

枕头的高度，应根据宝宝的月龄来选择。宝宝不满3个月，不要让他睡枕头；宝宝3-4个月学会抬头后，可以给他使用高度1厘米的枕头；宝宝7-8个月学会独坐后，可以让他枕3厘米高的枕头睡觉；宝宝1岁后可以使用6厘米高的枕头。大部分宝宝4岁时就可以使用成人枕头睡觉了。

枕头高度过低，对宝宝的生长发育有害无益。大家一定要注意观察宝宝，了解他的骨骼发育情况，然后根据骨骼发育情况选择高度合适的枕头。请注意，宝宝的发育情况各有不同，千万不要盲目照搬其他宝宝。

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