提高宝宝平衡能力，这两个小游戏赶紧玩起来！

有些父母发现，自家宝宝走路时经常会摔倒，玩平衡游戏时无法控制身体总是来回摇摆。宝宝有以上这些表现，说明他的平衡能力出了问题，一定要引起重视。那么，家长该如何提高宝宝的平衡能力呢？请接着往下看：

在生活中锻炼宝宝的平衡能力

当宝宝哭闹、心情不好时，将他抱起来轻轻摇晃，就可以提高早期平衡能力。另外，宝宝学习翻身、坐、站、爬、走等，都可以锻炼和增强平衡能力。

宝宝学会走路后，平衡能力有了极大的提高。当宝宝年龄再大一些，学会自己上床睡觉、跨越门栏和沟渠等障碍物，对平衡能力发展都很有帮助。

宝宝学走路时摇摇晃晃，步态不是很稳当，大家不要太着急，要保持足够耐心让宝宝慢慢探索和学习。

别错过平衡能力发展关键期

研究表明，平衡能力发育低下会导致宝宝采用错误的站姿和坐姿，容易摔倒，拿不稳东西，甚至造成脑功能发育不良，影响语言能力和逻辑组织能力发育，让他变得有攻击性。

可以说，平衡感会影响宝宝的一生，对运动能力发展非常重要！2-4岁是平衡能力发展的关键时期，家长们一定要抓住。

2个小游戏，锻炼宝宝平衡感

跟宝宝玩以下游戏，不仅可以锻炼他的平衡感，还可以增强亲子关系，一举两得，大家快来试试吧。

1.跳格子

跳格子又称跳飞机、跳房子，是80、90后父母小时候常玩的一种游戏。这个游戏可以不断提高难度，有助于提高宝宝的平衡能力。

2.走直线

具体方法：用不粘胶在地板上粘一条2米长，10厘米宽的线。让宝宝一直在线上行走，刚开始允许宝宝走出界，等宝宝熟悉后，就不不允许他出界。

对于2-3岁宝宝来说，玩这个游戏有点困难，但它可以大大提高平衡能力和身体协调能力。

游戏场地不必局限于家里，带宝宝上街时也可以让他沿着一条标线行走，但一定要注意安全。

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