13岁女孩3天遭陌生男猥亵2次，就在小区电梯内！你还嫌性教育早吗？

9月初，是开学的日子。但是一则和孩子相关的热搜，却深深刺痛了大家的心。

男子电梯内，3天2次猥亵13岁女孩

小芳今年13岁，8月24日她下楼拿快递，乘坐电梯返家途中，遇到了一名黑衣男子。该男子进入电梯后，一直站在小芳身后。

电梯门刚合上，男子突然伸出双手从后面将小芳一把抱住。虽然小芳竭力挣脱，男子仍不肯撒手。

30秒之后，该男子才松手。小芳迅速按下了电梯按键，准备出电梯。在小芳出电梯前，该男子该男子又实施了侵犯，同时嘴里还一番语言威胁和警告。

小芳回家后，因为害怕，并未将这件事告诉家人。令人气愤的是，仅仅事发三天，小芳又在这部电梯内遇到了该男子，而且又被侵犯了。

视频里可以看出，小芳已经有所戒备并且保持了一定距离，但是电梯门合上后，该男子仍然从后面抱住了她。

这一次，该男子更加胆大妄为，直接将小芳堵在电梯角落强吻其脸部，并做出摸胸的动作，无视监控摄像头的存在。

好在有其他居民进入电梯，小芳趁机逃出电梯。回家之后，小芳直接选择了报警，目前涉事男子已被刑事拘留。

这件事激起了众怒，大家纷纷留言希望严惩该男子。

据小芳家人说，事情发生后，孩子经常在房间里喊叫，令人心疼。这短短的几十秒，带给她的伤害和恐惧，难以用言语表达。

更令我们难过的是，如果小芳第一次回来后就选择告诉家人报警，那么或许就不会遭遇第二次伤害了。

性教育不会为时过早

以往每次类似的事情发生后，我们都会教导女孩如何保护自己。但事实上，加强对男孩的性教育更加刻不容缓。

上周，有位博主在直播旅游时，就遭遇了非常糟心的事情。

她和男朋友一起去了一座比较偏远的雪山，在直播中开心地介绍雪山的景色、地理位置等。

突然，后面出现了一群五六岁的小男孩，从他们的手上抢相机和零食，抢了就跑。

男朋友赶紧跑了几步去抢回了相机，走在前面，两人准备回车里。

这时那群小男孩围在她身边，肆无忌惮地扒拉着裤子露出生殖器，猥琐地问她：“阿姨，这是什么？”

注意，并不是单个男孩，是一群男孩，一个接一个，动作和表情都猥琐极了。

博主赶紧往车的方向走，让小男孩们让开。但他们更亢奋了，甚至围过来准备扒她裤子、摸她屁股和腿，吓得她连连喊“滚”。

好不容易离车就剩几米了，男朋友就在车内发动车子，路边还站着当地的大人，也不知道是不是这群男孩的家长，但这群男孩丝毫没有离开的意思。

这时博主说话已经有点语无伦次了，直播画面也很混乱，看不出来这群男孩是不是冲过来袭胸和抢手机，但那群大人也丝毫没有制止的意思，就那么冷漠围观。

直到博主坐进了车里，还有男孩冲进车里抢零食。

整件事都很令人瞠目结舌，男孩们的动作和表情，很难让人相信只是五六岁的本该纯真的孩子。

更何况，相比起这群男孩，博主本身是体型占据优势的成年人，还有个身强力壮的男朋友，都不足以震慑到他们。那么可以想象，和他们年纪相仿的女孩们，遭受的是怎样的侵扰。

为乡村女孩月经贫困奔走的梁钰，曾经发微博揭露过偏远地区的教育缺失，团队支教时摸查出了“大量男学生长期性骚扰女学生的事件”。

在她放出的截图中，可以看到，“每一所学校、每个班，都有男生每天摸女同学的身体”，甚至有组织有预谋地性骚扰落单的女孩。

好在梁钰反映事情之后，当地教育局迅速展开了行动。在梁钰和当地领导的对话中，也看到了事情的根本原因，我们每次关注的都是女孩子要保护自己，从没想过从男生这边下手。”

很赞同梁钰的这句话，“对施害者不良行为的严厉惩罚就是保护女孩最好的方式。”

缺乏性教育的不仅仅是偏远地区的男孩，城市里的男孩同样缺乏。

北京发生过男童闯女更衣室的事件，“在试衣间被陌生男子闯入偷窥，竟成了我的错？”

男童偷窥女厕已经司空见惯，

即便配备了母婴室、亲子间、第三卫生间，部分男童妈妈也根本意识不到性教育的重要性。

孩子在三四岁时就可以隐约感受到性别差异并产生好奇，这个时间段正是建立孩子性别认知的重要时期，根本不是部分男童妈妈口中的“他还小，什么都不懂。”

更何况，对男孩进行性教育也不仅仅是为了不让他成为加害者，还可以保护他避免成为受害者。

9月1日，《未成年人学校保护规定》正式施行，要求学校建立预防、报告、处置性侵害、性骚扰工作机制。

希望性教育能够得到越来越多的人重视，无论是男童女童，性教育都必不可少。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)